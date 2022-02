Verissimo, Silvia Toffanin nella bufera, fa un gesto e il web si rivolta: “Che cattivo gusto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ed Emma Marrone nella giornata di ieri sono state ospiti della puntata di Verissimo. È stata nell’una e nell’altro caso, una intervista davvero molto interessante visto che sia la showgirl argentina che la cantante salentina hanno raccontato molto nella loro vita privata e ovviamente hanno parlato anche della loro carriera. È sicuramente un momento positivo per entrambe visto che Belen è la nuova conduttrice del programma Le Iene, mentre Emma ha ottenuto un grande successo all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Insomma, le due artiste legate comunque da un ex in comune e hanno dato il meglio di sé durante la loro ospitata nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo, si alternano nello studio di Silvia Toffanin le due ex di Stefano De Martino

L’intervista di Belen così come quella di Emma Marrone è stata molto interessante e sotto certi punti di vista anche molto divertente. Ad essere intervistata per prima è stata Emma Marrone e poi è arrivata Belen. Sicuramente, come abbiamo già avuto modo di anticipare, le due donne hanno un passato, ovvero Stefano De Martino. Era il lontano 2012 quando Emma era fidanzata con Stefano, entrambi allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, lei come cantante, lui come ballerino.

Dopo Emma arriva Belen, molti criticano la scelta della produzione

Ad ogni modo, è risaputo che in passato le due abbiano avuto delle divergenze ma sembra essere tutto passato. Il fatto che subito dopo Emma sia arrivata Belen, è stato considerato da molti non proprio un bel gesto. Alcuni però non hanno perso occasione nel criticare la scelta della produzione. “Trovo fortemente di cattivo gusto vedere Belen dopo Emma Marrone”, queste le parole scritte da un utente su Twitter. “Delicatissimi a Verissimo a piazzare Belen subito dopo Emma”, questo invece quanto scritto da un altro. Qualcuno avrebbe addirittura definito “Malefica”, la conduttrice ovvero Silvia Toffanin. Come abbiamo visto però, se da una parte in molti hanno criticato, altri hanno trovato questa trovata un modo per poter finalmente dire basta a questa “Faida”. “Questa faida va superata, sono passati dieci anni, anche basta”, ha scritto nello specifico un utente.

La nuova vita della showgirl argentina

Ad ogni modo, entrambe hanno parlato della loro vita privata ed hanno soprattutto sottolineato di essere single. In realtà, Emma sembra essere davvero alla ricerca dell’amore mentre Belen ha sostenuto di essere particolarmente impegnata attualmente con il lavoro e di essere invece proiettata soltanto ad accudire i suoi figli Santiago e Luna Mari. Si parla però di un nuovo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano ma la conduttrice ha semplicemente cercato di evitare il discorso.