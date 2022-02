Verissimo, Belen lancia una frecciata al veleno a Stefano De Martino e Antonino Spinalbanese “Però loro non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri domenica 20 febbraio 2022 Belen Rodriguez si è concessa una intervista molto interessante e per certi versi anche divertente nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ebbene, sembra proprio che la showgirl abbia voluto affrontare alcuni argomenti relativi alla sua vita professionale ma anche alla sua vita privata. Sicuramente in molti hanno notato un aspetto diverso della showgirl Argentina che ha una sfoggiato una maturità non indifferente.

Verissimo, intervista interessante a Belen Rodriguez

Sembra che alcune domande Belen abbia voluto in qualche modo evitare di rispondere, soprattutto quelle relative a Stefano De Martino ed al suo ritorno di fiamma. È da un po’ di tempo che effettivamente si parla di una frequentazione tra i due ex che in qualche modo è stata confermata dalla stessa Belen, ma ad oggi comunque le si dichiara single. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbanese, l’ex hair style dal quale ha avuto una figlia di nome Luna Marì, Belen sembra andarci adesso con i piedi di piombo.

La frase su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese che lascia senza parole

La showgirl nel corso dell’intervista ha raccontato di aver sofferto tanto sia per la fine della storia con Stefano, che per quella con Antonino Spinalbanese. A quel punto la Toffanin sembra avere in qualche modo ripreso una dichiarazione fatta da Michelle Hunziker che era stata ospite nel suo studio alla scorsa puntata. Sembra che la Hunziker avesse detto che le separazioni sono sempre vissute proprio come un lutto. Subito dopo Belen sembra aver fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, in primis proprio la stessa Silvia. “E’ un lutto però loro non muoiono. E’ questa la differenza”, queste le parole dichiarate da Belén che poi si è subito messa a ridere. Questa frase della showgirl Argentina effettivamente ha fatto sorridere tutti quanti a cominciare proprio da Silvia Toffanin che a quel punto le ha dato della iena.

Grande soddisfazione per la vita professionale

Da un punto di vista professionale Belen sembra essere davvero soddisfatta visto che ha iniziato da poco la sua avventura alla conduzione de le Iene. Poi sembra aver comunque voluto lanciare un messaggio importante, sottolineando come il suo ex compagno Antonino Spinalbanese sia comunque un bravo papà. “E’ un papà bravissimo. E’ proprio una brava persona”. Queste le sue parole.