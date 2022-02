Domenica In: Mara Venier lanciata la bomba, prima della diretta è successo che …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma noto di Rai 1 con al timone Mara Venier. Come sempre, ospiti in studio diversi artisti, come Patty Pravo e Massimo Ranieri ma anche tanti altri. Proprio mentre andava in onda la puntata, sembra che sul web siano iniziate ad impazzare delle notizie sul futuro della conduttrice. E’ già da un pò che si pensa al futuro di Mara, visto che la stessa aveva annunciato la volontà di volersi ritirare a breve. Mara, dunque, potrebbe nelle prossime settimane decidere di abbandonare la sua carriera, o meglio la conduzione di Domenica In. Ma rispetto ai mesi scorsi, ci sono delle novità?

Domenica In, Mara Venier pronta a lasciare la conduzione del programma?

Ebbene, sembra proprio che Mara Venier, così come annunciato alcuni mesi fa, per il 2023 abbia deciso di lasciare la conduzione di Domenica In. Sulla vicenda in questione, sembra sia intervenuto proprio in queste ore Maurizio Costanzo che cura la rubrica sul settimanale Nuovo tv. Il marito di Maria De Filippi non sarebbe poi così tanto felice del fatto che Mara possa ritirarsi e lo ha palesemente detto.

Le parole di Maurizio Costanzo, ecco cosa ne pensa il conduttore sul possibile addio di Mara

“La Rai e l’Italia intera vogliono che resti”, questo quanto dichiarato da Maurizio Costanzo che un pò sembra si sia fatto portavoce di tantissimi italiani che amano Mara Venier e la seguono sempre con tanto affetto. “Sarebbe un peccato se la Rai si lasciasse sfuggire una conduttrice brillante come lei”. Queste ancora le sue parole, che da una parte fanno intendere che Maurizio ha notizia che effettivamente Mara sia intenzionata a lasciare tutto.

Il tira e molla di Mara Venier e della Rai

In realtà la conduttrice e la Rai è da diverso tempo che sono in trattativa e mentre Mara vorrebbe andare in pensione, la Rai continua a pressare e tentare di convincerla a rimanere ancora un anno, riuscendoci sempre, almeno fino ad oggi. Cosa accadrà per il prossimo anno? Sicuramente sarà un duro colpo per i telespettatori più affezionati del programma, qualora Mara dovesse davvero pensare di lasciare tutto a fine stagione.