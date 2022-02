GF Vip, Paolo Bonolis accetta di essere ospite della finale ma pone una condizione

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno al giorno in cui su Canale 5 verrà trasmessa l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore e gli autori si trovano già al lavoro nella speranza di riuscire ad organizzare una puntata incredibile e nello specifico è prevista la presenza di alcuni ospiti speciali. Tra questi, ad esempio, il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis che però sembrerebbe aver accettato solamente ad una condizione. Quale?

Paolo Bonolis ospite della finale del Grande Fratello Vip

La finale del GF Vip si avvicina ormai ogni giorno sempre di più e il desiderio del conduttore e degli autori è quello di organizzare una puntata indimenticabile. Una finale ricca di sorprese per i concorrenti ancora in casa e per i telespettatori a casa. Tra gli ospiti d’onore ecco che sembrerebbe essere stata confermata la presenza di un amatissimo conduttore italiano ovvero Paolo Bonolis che però, secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe aver accettato di partecipare solamente ad una condizione. Ma, quale?

La richiesta di Paolo Bonolis al GF Vip

A rivelare quella che è stata la richiesta fatta da Paolo Bonolis al GF Vip è stato proprio Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “La scorsa puntata abbiamo anticipato che per la finale gli autori avevano pensato ad un nome bomba. Quel nome è Paolo Bonolis. Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione?”. Queste nello specifico le parole espresse dal giornalista che ha poi proseguito “No, non opere di bene, ma ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui partecipava alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà. E così sarà!”.

La rivelazione di Parpiglia sulla prossima edizione del GF Vip

Sempre Gabriele Parpiglia ha poi continuato il suo intervento a Casa Chi facendo delle rivelazioni sulla prossima edizione del GF Vip. “Il Grande Fratello Vip è confermato, si parte a settembre, si sta già lavorando con i primi contatti. C’è un punto interrogativo sugli opinionisti, ma non ci sarà nessun ex concorrente di questa edizione no, non credo proprio”, queste esattamente le sue parole. L’uomo ha poi proseguito facendo una precisazione “Una cosa è certa: Sonia Bruganelli non ci sarà, Adriana Volpe è in forse”. Chi prenderà il posto della moglie di Paolo Bonolis? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.