Albano, la figlia Jasmine non usa mezzi termini “Papà non è come mamma perché lui …”

Albano, in questi giorni ha avuto parecchio da ridire a proposito del Festival di Sanremo che si farà nonostante le restrizioni da covid. Se all’inizio si sperava di poter avere il pubblico in sala, andando avanti con le riunioni e con le disposizioni che ha dato il comitato tecnico scientifico, ci si è resi conto che il pubblico in sala non era proprio possibile averlo e, nonostante i vari malumori, si deciso di fare lo stesso il Festival. Albano non è stato d’accordo perchè ha sostenuto che il Festival non va fatto ad ogni costo ma solo in presenza di tutte le circostanze favorevoli e ha detto che Amadeus avrebbe dovuto prendere la decisione di rimandarlo come sono state rimendate tante altre manifestazioni importanti Qualcuno ha pensato che Albano avesse espresso questa opinione perchè è stato scartato dal Festival, infatti, Amadeus non ha accettato la sua canzone ma il cantante del Cellino San Marco ha detto che la sua esclusione dalla manifestazione canora più importante d’Italia non centra nulla con la sua idea che il Festival non andava fatto con il covid.

Jasmine Carusi ha parlato del padre e ha detto che non ha lo stesso carattere della mamma

Jasmine Carrisi ieri, domenica 7 febbraio è andata ospite da Barbara D’Urso nel programma domenicale che la D’Ursoconduce ogni domenica pomeriggio su canale 5 e ha parlato di se stessa e della suoi genitori. Jasmine Carrisi ha detto, a proposito delle sue apparizioni sempre più frequenti in tv e sopratutto della sua partecipazione a The Voice Senior, la trasmissione che è andata in onda sulla Rai condotta da Antonella Clerici dove Jasmine era uno dei giudici insieme al papà Albano: “All’inizio ero molto spaventata, perché non ero abituata e sono molto chiusa di carattere. Poi piano piano ci sto prendendo la mano, e mi piace, e questo l’ho preso da papà. Mamma rispetto a papà è più chiusa.”

Poi Jasmine ha anche parlato dei continui attacchi che riceve su i social perchè l’accusano di essersi rifatta e lei ha detto: “Ma sai cos’è il problema non è che mi dicono di essermi rifatta. Il problema è che nel 2021 viene usato come un insulto, io non ci vedo niente di male nella chirurgia estetica. Non dovrebbe essere un taboo”.

Jasmine parla del papà Albano e per lui ha bellissime parole

Jasmine ha detto di Al Bano: “È l’unica persona che ascolto realmente. Ogni consiglio che mi dà lo ascolto, anche se pensa di no”.