Selvaggia Lucarelli, attacco brutale ad Alfonso Signorini: “Prima cerca …”

Selvaggia Lucarelli non teme nessuno e, ogni volta che ha da fare una critica che sia più o meno pesante, non ci pensa su due volte e colpisce direttamente il suo bersaglio. Per questo è amatissima ma anche odiatissima.

Spesso è al centro di accesi dibattiti e altre volte, dopo aver detto la sua e usato parole di fuoco su qualcuno, il destinatario non replica neppure.

Selvaggia Lucarelli usa parole forti contro il grande fratello di Alfonso Signorini

Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua idea sul grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini e le sue non sono state certo parole dolci. E’ partita dall’ultima espulsione, quella a carico di Alda D’Eusanio per avere detto che Laura Pausini, la bravissima cantante è picchiata dal compagno. Da qui è scaturita l’immediata espulsione per la D’Eusanio e l’attacco da parte di Selvaggia Lucarelli alla trasmissione.

La giornalista ha scritto così: “La raffica di espulsioni, di episodi desolanti, di fatti squallidi a cui si è assistito quest’anno al Grande

Fratello Vip – e non solo al Grande Fratello Vip – non sono incidenti di percorso, ma il risultato di scelte lucide e strategiche che hanno un ne preciso: quello che accadano episodi che poi finiranno in cronaca.

E dunque, la scelta del cast è sempre più orientata verso personaggi non interessanti e basta, ma ignoranti, borderline, con precedenti inquietanti e con meno altri possibili.

Ovvio che più si alza questa asticella nelle scelte del cast, e più capita che accadano fatti che sfuggono persino al controllo degli autori, che vanno oltre lo show spinto e cafone che si cercava. E si finisce come troppo spesso è capitato quest’anno: a discutere di fatti gravi”.

E poi ha continuato: “Bettarini non è Taricone, non è il provocatore intelligente. È quello che abbiamo visto ormai in tutti i reality tra bestemmie e ineleganze varie, e per quello viene riconfermato.

Non è che Balotelli, invitato pure dal conduttore a partecipare al Gf dopo che ha fatto una battuta sessista a una concorrente (solo in virtù di ospite), o Filippo Nardi, espulso dopo un’altra battuta sessista, siano personaggi da cui ci si aspettava qualcosa di diverso”.

Selvaggia Lucarelli si esprime su tutti senza mezzi termini

Selvaggia Lucarelli ha anche detto: “Cercano apposta lo scandalo e poi fingono di indignarsi … Se non bestemmi, non insulti, non dai del neg*o a un concorrente, se non sei misogino e omofobo, sei “una persona meravigliosa”. Ma tu pensa. Un mondo in cui la normalità è l’eccezione, l’incredibile, il commovente. […] Ci sarebbe poi da chiedersi a cosa serva ormai il Grande Fratello, ridotto così. Un programma brutto, vetusto, volgare che non ha

più nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi. O meglio, se l’esperimento sociale degli inizi era: mettiamo 10 ragazzi normali in una casa e vediamo che succede, adesso è diventato “mettiamo 10 schegge impazzite nella casa, più magari una Daniele Bossari o una Stefania Orlando per la quota normalità, e vediamo chi sopravvive”.

Infine, la Lucarelli ha anche detto: “Alla fine, non sopravvive nessuno. Neppure la decenza. E no, i comunicati di scuse o il

futuro sguardo da cane bastonato del conduttore non servono a nulla, e per una ragione semplice: quei concorrenti entrano nei reality esattamente per la ragione per cui vengono espulsi. È da qui che bisogna partire. Il resto è fuffa”.