Paura nel barese per la presenza nelle campagne di una pantera nera, posizionate varie esche e emanata ordinanza per tutelare incolumità della popolazione

A Castellana Grotte sale la paura della presenza nelle campagne limitrofe di un grosso felino di colore nero, in molti pensano che si tratti di una pantera.

Diverse sono le foto circolate sul web che riquadrano un grosso felino nelle campagne di Castellana. La paura della presenza della Pantera si è diffusa anche nelle città limitrofe a Castellana.

La Pantera, da quel che dicono gli esperti, si muove molto rapidamente.

Il felino nero, probabilmente una pantera, avvistato nelle campagne di Castellana continua a creare il panico nel Barese.

Il primo cittadino di Castellana ha deciso di emanare un’ordinanza a tutela dell’incolumità dei cittadini: “È vietato il transito ciclo-pedonale in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane del territorio di Castellana Grotte e di eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorio”.

Sono state installate delle esche in posti strategici per attirare la pantera.