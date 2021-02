Maurizio Costanzo fuori di sé per gli attacchi continui sempre sullo stesso argomento, dice: “La dovete smettere …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo, giornalista eccellente oltre che formidabile conduttore televisivo, cura anche una rubrica sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti dove parla con i telespettatori che gli scrivono di tv, di personaggi televisivi di trasmissioni e anche di idee, sempre, però, in ambito televisivo. Tantissimi sono i telespettatori che gli scrivono perchè vogliono la suo opinione sui personaggi più disparati e lui fa sempre una critica puntuale e dà pareri molto diretti.

Il Festival di Sanremo al centro di polemiche e critiche

Quest’anno il Festival di Sanremo, più del solito, inizia già tra le innumerevoli polemiche. E’ ogni anno così ma quest’anno le polemiche si stanno superando a causa della difficoltà di mettere su una macchina così imponente che non infranga le regole del covid.

Amadeus si è battuto fino all’ultimo per avere il pubblico in sala, e, pare abbia anche minacciato di andare via, cosa però, da lui smentita, per poi accettare anche questa restrizione dolorosissima. E così il Festival si farà ma il teatro Ariston sarà vuoto, dunque un Festival decisamente anomalo. A prescindere da tutte le altre restrizioni e cautele che dovranno essere adottate per limitare al massimo i contagi. Amadeus, durante un’ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che fa insieme a Fiorello gli ha anche detto che, se durante le giornate del Festival ad un certo punto dovesse risultare positivo, continuerebbe la conduzione, in solitaria, solo Fiorello.

Maurizio Costanzo parla del Festival di Sanremo e degli ospiti che ci saranno

Maurizio Costanzo è stato interpellato, sulla sua rubrica della presenza di Naomi Campell al Festival di Sanremo e Maurizio Costanzo ha perso la pazienza e ha detto: “Penso che dovremmo smetterla di trovare spunti polemici quando si parla di Sanremo, una volta il sessismo, una volta il razzismo e ora gli ospiti stranieri. Dobbiamo lasciare l’organizzazione del Festival di Sanremo a chi di dovere”.

E poi ha anche aggiunto: “Naomi Campbell ha tanto da dare”.

Ma chi ha scritto a Maurizio Costanzo era un po’ scettico sulla presenza di un personaggio straniero in una manifestazione così italiana ma Maurizio Costanzo ha controbattuto così: “Parlerà della sua amicizia con Nelson Mandela e delle battaglie contro il razzismo che lei sta conducendo”.

E poi, ancora: “Gli ospiti internazionali rendono appetibile il Festival di Sanremo”.