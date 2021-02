Alda D’Eusanio rompe il silenzio e fa una dichiarazione incredibile sulla sua espulsione e dice “Appena ….

0 SHARES Condividi Tweet

La vicenda ormai è più che nota, Alda D’Eusanio concorrente nella casa del grande fratello vip ha detto che Laura Pausini è picchiata dal compagno da cui ha avuto una bambina. Per queste sue gravissime affermazioni, la produzione della casa del grande fratello vip ha deciso per la sua immediata espulsione e ha vietato agli altri concorrenti di parlarne in alcun modo. E così, dopo che è stato comunicato ad Alda D’Eusanio che avrebbe dovuto immediatamente lasciare la casa, la D’Eusanio è sparita e di lei e della vicenda non se ne è parlato più.

Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini

Tutto è accaduto mentre la D’Eusanio era la trucco con Samantha De Grenet e le ha detto, ascoltando una canzone di Laura Pausini che la cantante era picchiata dal compagno.

La De Grenet le ha risposto che lei sapeva che i due “Erano innamoratissimi “ la ma la D’Eusanio ha continuato con la sua teoria ma poi i microfoni sono stati immediatamente spenti.

A quel punto Laura Pausini, appena è venuta a conoscenza di quello che era stato detto sul conto suo e del suo compagno ha scritto il seguente comunicato: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

A quel punto è intervenuta la produzione de Il grande fratello vip che ha reso noto il seguente comunicato: “Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

Alda D’Eusanio rompe il silenzio e fa una dichiarazione incredibile

Alda D’Eusanio, dopo la vicenda per un po’ è rimasta in silenzio ma poi ha deciso di parlare anche se la dichiarazione che ha fatto è abbastanza incredibile.

Infatti, raggiunta da Adnkronos ha detto: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… ne riparliamo”.