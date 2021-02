I fatti vostri “Non voglio parlare con lei”, momenti di imbarazzo in studio e Magalli …

0 SHARES Condividi Tweet

I fatti vostri è una trasmissione che va avanti da tantissimi anni e non conosce momenti di stanchezza perché la formula, ogni tanto un po’ rivista, rasserena il telespettatore che guarda da casa per quell’atmosfera così familiare che riesce a trasmettere.

Giancarlo Magalli da molti anni è il conduttore della trasmissione che va in onda nella fascia mattutina e quest’anno, accanto a sé ha Samantha Togni, l’insegnante di ballo che fino all’anno scorso faceva parte del cast di Ballando con le stelle, programma fortunatissimo di Rai 1 condotto dalla bravissima Milly Carlucci.

Da quest’anno, la Togni ha deciso di lasciare il ruolo di ballerina e di cimentarsi in quello di coconduttrice accanto a Giancarlo Magalli. Tra i due c’è una grande sintonia e Samantha Togni non è affatto pentita della scelta fatta, anche perchè all’interno del programma ha momenti di ballo, ed è felicissima del nuovo ruolo. Un ruolo nuovo che lei aveva chiesto anche a Milly Carlucci prima di lasciare Ballando ma per la Carlucci non è stato possibile accontentarla e ora le due, anche son sono in ottimi rapporti, hanno diviso le loro strade lavorative.

Una gaffe simpaticissima fa sorridere tutto lo studio

Ieri, come al solito, Giancarlo Magalli ha aperto lo spazio dedicato ai giochi telefonici e ha risposto ad una telefonata.

Ma la telespettatrice che era dall’altra parte del telefono ha detto che lei aveva telefonato per giocare con Antonella Clerici e non con lui e dopo aver sentito la vice di Magalli, ha detto: “Ma che gioco è? Quello de I Fatti Vostri?”

E Magalli, un po’ sorpreso e un po’ in imbarazzo le ha risposto: “Assolutamente! Lei ha chiamato la Clerici? Non so…” e la telespettatrice sorprendendo tutti ha risposto: “Sì, la Clerici, sì. Ho chiamato la Clerici.”

A quel punto Magalli, superati i primi momenti di imbarazzo, le ha risposto simpaticamente: “Ma le sembro la Clerici….scusi ma chi ha chiamato lei?? Io mi posso mettere una parrucca, ma non faccio in tempo”.

Tutto lo studio si è divertito molto e ha riso di quello che era accaduto.

E poi Magalli ha detto: “Ah ,comunque già che c’è gioca lo stesso? Son professionisti questi”.

E la signora ha giocato e ha perso.