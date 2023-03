Piersilvio Berlusconi furioso con i “vipponi”, non manda in onda la replica del Gf vip su La 5, la reazione di Alfonso Signorini

0 SHARES Condividi Tweet

Piersilvio Berlusconi sarebbe rimasto piuttosto scosso dopo l’ultima puntata del reality di Canale 5 tanto da decidere di cancellare la replica su La 5.

Quest’anno le dinamiche del Grande fratello vip stanno appassionando tutti, ma nel contempo stanno creando parecchia tensione e polemiche. E’ stata piuttosto significativa la decisione di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso di sospendere la replica del Gf vip su La5. Così come è accaduto nei mesi precedenti, ogni puntata in onda ha avuto una replica il giorno dopo su La 5, tranne l’ultima puntata andata in onda lo scorso 2 marzo. Ma per quale motivo, Mediaset ha preso questa decisione incredibile? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, salta la replica su La 5 ma per quale motivo?

La puntata dello scorso 2 marzo 2023 del Grande fratello vip non ha avuto una replica su La 5 il giorno successivo, così come accade da sempre. A prendere questa decisione è stata proprio l’azienda Mediaset. Stando a quanto riferito da Il Fatto quotidiano e come confermato poi dal palinsesto ufficiale Mediaset, la programmazione ufficiale della serata di ieri non prevedeva alcuna replica della puntata del Grande fratello vip. Questa replica è stata sostituita con il film intitolato “Un’ottima annata”.

Urla, parolacce, insulti e comportamenti violenti, i vertici di Mediaset non ci stanno

Sembra che a portare i vertici Mediaset a questa decisione siano stati gli scontri piuttosto accesi mostrati in puntata, nel corso della serata che non sono per niente piaciuti ai piani alti. Venerdì mattina, dunque, il giorno dopo la messa in onda della puntata del reality, in azienda gli animi pare fossero molto tesi e Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso questa decisione. Proprio l’amministratore delegato di Mediaset si sarebbe parecchio infastidito dai toni volgari, dalle continue parolacce utilizzate dai concorrenti.

Berlusconi guarda la puntata e prende questa decisione, Signorini d’accordo

Secondo alcune indiscrezioni, Berlusconi avrebbe personalmente visto la puntata, decidendo poi di cancellare la replica su La 7, pensando che ciò che era accaduto in puntata, avesse già abbastanza mancato di rispetto al pubblico di Canale 5. Era stato lo stesso Alfonso Signorini a rimproverare i suoi concorrenti per le troppe parolacce dette ed anche per le urla e le liti, punendo tutta la casa con un provvedimento piuttosto serio. Questo però a quanto pare non è bastato, visto che i vipponi hanno continuato a fare ciò che facevano prima. Berlusconi e Signorini sarebbero d’accordo su questa decisione.