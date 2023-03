Verissimo, Lorella Cuccarini senza freni su Amici “Ecco in che posto mi trovo”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. L’abbandono ad Amici? Lorella non ci pensa nemmeno.

Lorella Cuccarini in queste ultime settimane è intervenuta a Verissimo, seppur in video. Lo ha fatto in occasione dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo, proprio per ricordare il giornalista e conduttore al quale era molto legata. Lo scorso fine settimana, invece, la coach di Amici è arrivata in studio da Silvia Toffanin proprio in carne ed ossa. La Cuccarini ha rilasciato un’importante e interessante intervista, affrontando diversi argomenti sia legati alla sua carriera che alla sua vita privata. Ecco cosa ha riferito Lorella.

Lorella Cuccarini ospite nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin

Lorella Cuccarini è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin nei giorni scorsi, dove ha rilasciato un’interessante intervista. Lorella ha parlato di vari argomenti, sia legati alla sua vita privata che alla sua carriera. Proprio in riferimento al suo lavoro, Lorella che è prossima al serale di Amici 22, ha voluto in qualche modo smentire le notizie circolate in questi giorni che parlano di un suo prossimo passaggio in Rai.

La coach di Amici smentisce il suo abbandono al programma

“Ogni tanto leggo qualche blog che parla di una stagione in cui probabilmente deciderò di andare altrove. Però francamente se Maria non cambia idea e non vuole cambiare professori io non mi muovo perché mi trovo veramente bene. E’ una famiglia, mi sono sentita accolta, mi sento nel posto giusto”. Queste le parole dichiarate da Lorella Cuccarini che ha voluto così smentire questo ipotetico passaggio da Mediaset alla Rai.

Il ritorno al Festival, grande emozione per Lorella

Sicuramente Lorella ha avuto negli anni la possibilità di rapportarsi con i giovani e questo ha fatto si che avesse un grande successo anche tra le nuove generazioni. Inevitabilmente Lorella ha anche parlato del suo ritorno sul palco dell’Ariston, nella serata delle Cover dove si è esibita con Olly.“C’è stato un ritorno che non mi sarei mai aspettata”, ha detto Lorella. Silvia a quel punto le ha fatto i complimenti. In vista del serale di Amici, l’insegnante di è detta piuttosto emozionata.“E’ veramente una soddisfazione grande. Non l’avrei mai immaginato ma mi trovo molto bene. Ora arriva anche la parte più divertente, quella del Serale”. Queste le parole di Lorella.