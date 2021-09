Estate in diretta, Francesco Moser al veleno contro il figlio Ignazio “Era meglio se..”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti ormai Ignazio Moser non soltanto per essere il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ovvero la sorella di Belen ma soprattutto per essere il figlio di Francesco Moser. Quest’ultimo è lo storico ciclista italiano che ha avuto una carriera davvero invidiabile ed ha anche vinto un Giro d’Italia. Ignazio in questi ultimi anni è diventato un noto personaggio pubblico. Tutto è iniziato nel momento in cui ha preso parte al Grande Fratello vip alcune edizioni fa, dove tra l’altro ha conosciuto proprio la sua attuale fidanzata. Di Ignazio e della sua carriera ne ha parlato proprio il padre Francesco nel corso di una puntata di Estate in diretta. Pare che il noto ciclista non si sia risparmiato nel lanciare una frecciatina al figlio. Ma cosa ha dichiarato Francesco Moser?

Estate in diretta, Francesco Moser e la frecciatina al figlio Ignazio

Come ormai tutti sappiamo, Ignazio Moser è uno dei personaggi principali del gossip italiano e anche dello spettacolo. Di lui sappiamo che ha preso parte al Grande Fratello vip e poi anche all’Isola dei famosi ed è stato anche al centro del gossip per via della sua storia d’amore con la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia. Ad ogni modo, di lui ne ha parlato proprio il padre Francesco Moser. Quest’ultimo è stato intervistato seppur in collegamento, nel corso della puntata di Estate in diretta il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini andata in onda ieri 1 settembre.

“Anche lui correva, se avesse continuato..”, l’affondo di Francesco

Sembra proprio che durante la chiacchierata con i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, lo storico ciclista abbia voluto lanciare una frecciatina proprio nei confronti del figlio Ignazio. “Anche lui correva, se avesse continuato a correre forse era meglio…”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Francesco Moser, il quale non è la prima volta che fa intendere di non essere poi così tanto felice del fatto che il figlio abbia intrapreso questa strada. Sicuramente avrebbe preferito che Ignazio continuasse a correre e quindi seguisse la sua strada. Anche nelle interviste precedenti Infatti non ha mai perso occasione per rimarcare questo suo concetto.

La confessione dell’ex ciclista “Quando ho smesso di correre…”

Nel corso della chiacchierata poi Francesco Moser ha confessato ai conduttori di aver iniziato a pedalare quando aveva soltanto 18 anni e che la prima vittoria è arrivata nel 1969. Nel corso della sua carriera pare abbia collezionato una serie di successi e in totale circa 279. “Quando ho smesso di correre abbiamo fatto una festa e ho appena la bici al chiodo”, ha confessato ancora Francesco.