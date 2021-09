Elisabetta Canalis senza freni su Vanessa Incontrada “Lei ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis dopo tanti anni è tornata in Italia e nello specifico è tornata a lavorare in tv. Sappiamo bene che da tanti anni ormai l’ex velina vive a Los Angeles insieme al marito e alla figlia Skyler Eva. Adesso però sembrerebbe che la Canalis abbia deciso di fare ritorno in Italia non soltanto per viverci, ma anche per lavoro. Per lei è infatti pronto un nuovo programma chiamato Vite da copertina che è già iniziato nella serata di ieri mercoledì 1 settembre ed è andato in onda su tv8. Ma di cosa si tratta?

Elisabetta Canalis torna in Italia e soprattutto a lavorare in tv

Ebbene sì, dopo tanti anni di assenza dal mondo della televisione italiana adesso Elisabetta Canalis è pronta a riprendersi il suo spazio sul piccolo schermo. La Canalis è quindi tornata in Italia e già a partire da ieri sera è stata alla conduzione di un programma intitolato Vite da copertina. Si tratterebbe di un Format dedicato proprio ai vari personaggi del jet set. In realtà non si tratta della prima edizione, ma il programma è giunto esattamente alla sesta stagione. Prima di approdare alla conduzione di questo programma, sembra che Elisabetta abbia rilasciato una intervista spiegando quelle che sono le sue più grandi emozioni nel tornare in Italia dopo tanto tempo.

L’ex velina alla conduzione di Vite da copertina

“Sono molto felice perché sto partendo per Milano dove registreremo le nuove puntate, a giugno già ne abbiamo registrate una ventina. Come mi sento? Benissimo! Anzi all’inizio ero un po’ timorosa perché dopo tutto questo tempo credevo di essere fuori allenamento e invece di puntata in puntata è andato tutto al posto giusto“. Questo quanto dichiarato da Elisabetta Canalis, la quale quindi si è detta piuttosto felice di tornare in Italia e soprattutto di tornare in televisione a fare il suo lavoro.

“L’emozione del debutto c’è tutta, spero di non deludere il pubblico soprattutto i fan di questo programma. Sono entrata in punta di piedi ma sono certa che più andremo avanti più entrerà nelle mie corde e potrò contribuire sempre più lasciando la mia firma”. Questo ancora quanto aggiunto da Elisabetta Canalis nel corso dell’intervista dove tra l’altro ha parlato anche della trasmissione che di fatto l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, ovvero Striscia la Notizia. Quest’anno sul banco del noto TG satirico arriveranno tra l’altro due nuove veline che altro non sono che due ex conoscenze della scuola di Amici.

Striscia la notizia, la Canalis commenta la conduzione di Vanessa Incontrada

La Canalis pare che nel corso dell’intervista abbia voluto parlare di Striscia e soprattutto del fatto che Vanessa Incontrada per la prima volta sarà alla conduzione del TG satirico. “Ho letto soprattutto che in conduzione ci sarà Vanessa Incontrada. Abbiamo fatto delle telepromozioni 15 anni fa la stimo molto professionalmente e anche il pubblico la apprezza molto è simpatica, positiva, ha fatto una scelta secondo me molto cool, ovvero quella di vivere una vita come vuole lei e anche se cercano di buttarla nel tritacarne delle polemiche non ci riescono mai perché ha due pa**e così, quindi le faccio tantissimi auguri. Per le nuove veline penso sia una scelta giusta averle prese a un programma come Amici, sono preparate molto più di tante altre e per loro è una grande possibilità”.