Raimondo Todaro risponde a tono alla professoressa Alessandra Celentano “Io sono ..”

In questa estate 2021 si è parlato tanto di Raimondo Todaro ovvero il maestro di ballo del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. In realtà quest’ultimo sembra che abbia ufficialmente detto addio a Ballando con le stelle dopo tanti anni di duro lavoro con il cast del programma condotto dalla Carlucci.

Raimondo Todaro dopo tanti anni lascia Ballando con le stelle

Il suo abbandono in realtà è apparso come un fulmine a ciel sereno e non soltanto per i suoi collaboratori, ma anche per tutti i telespettatori appassionati che da tanti anni ormai lo seguono. In realtà poi di lui se ne è parlato anche per il fatto che potrebbe approdare nella scuola di Amici di Maria De Filippi come professore di ballo. Al momento non ci sarebbe nessuna notizia ufficiale, ma si tratterebbe soltanto di una indiscrezione che è stata lanciata nelle scorse settimane.

Alessandra Celentano fa una richiesta particolare a Maria De Filippi

Nelle ultime ore però, sembra che una nota protagonista di sempre della scuola di Amici, abbia avanzato una richiesta molto particolare a Maria De Filippi. Stiamo parlando di Alessandra Celentano la quale a gran voce attraverso i suoi profili Social, sembra che avesse chiesto a Maria di arruolare Raimondo Todaro nel cast della prossima edizione di Amici. “Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?”. Questa la richiesta di Alessandra Celentano che inevitabilmente ha fatto il giro del web ed è stata anche letta e commentata dallo stesso a Raimondo Todaro.

La risposta di Todaro alla maestra Celentano

Il maestro di ballo sembra che abbia voluto rispondere alla Celentano e pare che lo abbia anche fatto a modo. “Cara Alessandra, anzi scusi… Maestra Celentano. Sono Pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumature…“. Come avrà reagito ancora Alessandra Celentano? Al momento non sembra esserci stata nessuna risposta. Ad oggi, quindi, non è certo che Raimondo Todaro possa essere il nuovo protagonista di Amici. Per avere qualche notizia al riguardo, dovremmo attendere ancora qualche settimana.