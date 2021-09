Fabio Fulco una furia contro Cristina Chiabotto: “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto sono stati fidanzati per tantissimi anni e parevano follemente innamorati l’uno dell’altra. Ma poi, come può accadere in una qualsiasi storia d’amore, il sentimento è finito e la coppia è scoppiata. In questa storia d’amore, però, pare che il sentimento sia finito solo da parte della Chiabotto e che Fulco mai avrebbe voluto che questa storia d’amore terminasse. Infatti, dopo la rottura, più volte ha parlato della fine della sua storia d’amore senza serenità ma con tanta rabbia e dolore. Anche in una delle ultime interviste è trapelato ancora tutto il suo malcontento per come, a suo dire, si sarebbe comportata la sua ex compagna. Vediamo cosa ha detto.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono rifatti una vita

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto sono stati fidanzati per ben 12 anni e, qualche giorno fa, Fulco ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva in occasione della quale si è scagliato contro la Chiabotto.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono conosciuti a Ballando con le Stelle nel 2005 e da allora, per dodici anni, non si sono più lasciati fino a quando lei ha messo fine alla loro storia d’amore.

Poi, la Chiabotto ha sposato l’imprenditore Marco Roscio e in seguito i due sono diventati genitori di Luce Maria.

Anche Fabio Fulco recentemente è diventato papà, infatti dalla compagna Veronica Papa ha avuto una bambina che hanno chiamato Agnes.

La fidanzata di Fabio Fulco ha 25 anni meno di lui.

L’attacco a Cristina Chiabotto

Fabio Fulco, durante l’intervista, ha detto sulla Chiabotto: “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani”.

E poi ha ancora detto: “Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”.

E poi Fabio Fulco ha avuto parole molto dure su Cristina Chiabotto: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”

E sulla nuova storia della Chiabotto: “Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera…”

E poi ha parlato della sua nuova compagna: “Veronica, a differenza dell’altra, sa quello che vuole dalla vita. Questa storia con me l’ha cominciata lei. Brava a volere questo amore, a rispettare i miei tempi, il mio modo di essere, i miei timori. Mi ha rassicurato che non gliene fregava nulla della mia età”.