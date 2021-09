Aurora Ramazzotti attaccata sui social, lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti la conosciamo tutti per essere la figlia di Michelle Hunziker e del noto cantante Eros Ramazzotti. Oltre ad aver intrapreso la strada del mondo dello spettacolo come i suoi genitori è anche particolarmente seguita sui social network. Su Instagram, infatti, vanta un profilo di circa 2 milioni di follower. Molto spesso dialoga con i suoi follower utilizzando anche delle rubriche molto divertenti. In alcuni casi, Aurora ha anche dialogato con i suoi follower su argomenti ritenuti molto hot e per questo motivo è stata anche accusa e criticata.

Aurora Ramazzotti, la regina dei social

Non è di certo la prima volta che Aurora quindi fa parlare di se, proprio per via dei suoi profili social. Già tanto tempo fa è stata quindi criticata per avere utilizzato dei toni particolarmente duri nei confronti degli uomini che sono soliti disturbare e fischiare alle donne in strada. Una cosa è certa, ovvero che Aurora Ramazzotti è stata da sempre vera e sincera e non si è mai mostrata per quello che non è. Ha sempre parlato di tutto e di tutti in maniera del tutto naturale e soprattutto spontanea ed ha parlato ai suoi follower come se parlasse con i suoi amici. Ad ogni modo, proprio nei giorni scorsi sembra sia stata ancora una volta criticata dalla giornalista Caterina Collovati. Il motivo sembrerebbe essere sempre la rubrica sull’amore e sul sesso. Ovviamente la risposta di Aurora non è tardata ad arrivare.

Caterina Collovati si scaglia contro Aurora

Va detto che però non è sicuramente una novità il fatto che Aurora con i suoi follower intrattiene delle conversazioni molto schiette e soprattutto in alcuni casi anche hot. Aurora da quindi la possibilità ai suoi follower, attraverso il box domande su Instagram di poterle fare qualsiasi tipo di domanda oppure chiederle qualche curiosità o anche dei consigli. Sembra che la sua rubrica sia diventata in questi ultimi mesi particolarmente hot, ovvero incentrata sull’amore ma anche sul sesso. Molti follower hanno chiesto cosa ne pensasse su alcuni argomenti riguardanti i rapporti sessuali e lei ha risposto senza alcun tipo di problema, dando anche dei consigli e talvolta anche ironizzando sulle varie situazioni.

Le accuse della Collovati e la risposta di Aurora Ramazzotti

Tutto ciò pare che non sia andato giù a Caterina Collovati. Quest’ultima sembra che sul suo profilo abbia dedicato ad Aurora un post. La Collovati parlando quindi della figlia di Michelle Hunziker ha detto che secondo lei non si dovrebbe improvvisare sessuologa spinta, ma lasciare comunque che siano gli esperti a trattare questi temi. Poi ha aggiunto anche il fatto che i Milleanials abbiano delle difficoltà a fare sesso, potrebbe essere proprio colpa delle cosiddette maestre improvvisate. Non è tardata ad arrivare la risposta di Aurora Ramazzotti la quale ha semplicemente risposto ad una sua follower che gli ha chiesto che cosa pensasse dalle accuse di Caterina Collovati. “Non sono d’accordo, ma d’altronde non si può piacere a tutti“, ha dichiarato ancora Aurora.