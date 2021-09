Alba Parietti pubblica una foto insieme a Monica Bellucci e Rosalinda Celentano Francesco Oppini commenta “Ora potete …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana e negli ultimi anni anche una nota opinionista. Spesso è stata ospite nei vari programmi televisivi ed è anche particolarmente attiva sui social network, soprattutto in quest’ultimo anno. In questi ultimi giorni sembra che la nota showgirl abbia sorpreso i suoi fan con un post dove è apparsa al fianco di Rosalinda Celentano e di Monica Bellucci. Le immagini sicuramente non sono recenti, ma risalgono esattamente a qualche tempo fa. Hanno comunque trovato l’approvazione ed il consenso di tanti follower e fan. A sorprendere maggiormente è stato però il commento di Francesco Oppini, ovvero il figlio di Alba Parietti che abbiamo avuto modo di conoscere meglio per via della sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello vip.

Alba Parietti, la nota showgirl pubblica delle foto in compagnia di due donne bellissime

Alba Parietti quindi la conosciamo tutti per essere una nota showgirl Italiana, ma anche attrice, conduttrice ed uno dei personaggi più noti dello spettacolo. Sembra proprio che nei giorni scorsi, la nota Alba Parietti abbia voluto sorprendere i suoi follower pubblicando una serie di foto ricordo e quindi foto del passato. In realtà Alba ha pubblicato una serie di immagini che la ritraggono insieme a Rosalinda Celentano e a Monica Bellucci quando tutte e tre erano molto giovani.

Tre foto in bianco e nero con Rosalinda Celentano e Monica Bellucci

Pare che quella fotografia fosse stata scattata dal designer Massimo Osti che è venuto a mancare nel 2005. Le fotografie pubblicate sono tutte in bianco e nero e sono molto simili in una all’altra, dove le tre donne sono in primo piano mentre si abbracciano. “Grazieee Daniela Facchinato per queste foto”. Queste le parole scritte da Alba in un commento ovviamente rivolgendosi alla moglie del noto stilista. “Tra l’altro presenti nel libro dedicato all’indimenticabile Massimo Osti”, questo ancora quanto aggiunto dalla Parietti. “In questa foto ci siamo io, Monica Bellucci e Rosalinda Celentano“, ha aggiunto ancora la madre di Francesco Oppini.

Il ricordo di Alba e il commento di Francesco Oppini

Quest’ultima ha voluto ancora ricordare l’occasione in cui queste fotografie sono state scattate ed ha voluto condividere questo ricordo con i suoi follower. “Erano gli anni 90 e conserveremo tutte e tutti noi nel cuore il ricordo di estati piene di allegria, amici , generosità, varietà di esseri umani tutti speciali”, ha ricordato Alba. “Nella casa di un genio della creatività che è stato l’amico più dolce , gentile , generoso e discreto quanto intelligente e speciale ospite che abbia mai conosciuto. Massimo e naturalmente te Daniela amica meravigliosa di una vita e fotografa talentuosissima”. Ha concluso così Alba. “Adesso capite la mia infanzia?“, questo il commento di Francesco Oppini che non è di certo passato inosservato.