Maurizio Costanzo senza mezzi termini sulla moglie Maria De Filippi: “Ha fatto …”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una coppia molto collaudata felice e innamorata.

Entrambi, in ogni occasione, non esitano ad esternare il sentimento che provano uno per l’altra e diversi anni fa, adottarono un ragazzo, ormai trentenne, Gabriele che dà loro sempre tante soddisfazioni.

Maurizio Costanzo elogia la moglie

Maurizio Costanzo ha parlato della scelta molto coraggiosa che ha fatti la moglie scegliendo per il prossimo trono una ragazza che ha completato il suo percorso di transizione, infatti la futura tronista è nata uomo, Andrea Nicole.

Maurizio Costanzo ha dichiarato che, appena saputo la scelta che aveva fatto la moglie: “Ho approvato da subito”.

Uomini e donne riprenderà il 13 settembre e di questo inizio nuovo per la trasmissione Costanzo ha espresso la sua idea nella rubrica “Parliamone con…” che si trova all’interno del settimanale Chi.

Costanzo ha detto: “Una scelta di cui Maria, eccezionalmente, mi aveva parlato e che ho approvato subito”.

La De Filippi non è certo nuova a scelte che rompono un po’ gli schemi infatti, qualche anno fa, aveva portato in trasmissione anche il Trono Gay.

Maurizio Costanzo ha anche aggiunto: “Il pubblico reagirà bene ad Andrea Nicole … È una testimonial perfetta per il ddl Zan”.

E poi, ancora: “Il mondo sta cambiando e la tv deve fare la sua parte”.

Maurizio Costanzo parla di Federica Pellegrini e dice: “Lasciare è doloroso”

Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua sull’addio di Federica Pellegrini e Aldo Montano al mondo dello sport e ha commentato così: “Lasciare è doloroso”

E poi ha anche aggiunto: “Mi sono sentito vicino a loro dal punto di vista umano. Pellegrini e Montano non sono più dei ragazzini, hanno fatto un bel percorso. In quel caso subentra la paura dell’addio che non è poca cosa. E’ giusto che i grandi ammettano di avere paura di dire addio. Lasciare è doloroso”.

Maurizio Costanzo, che ha compiuto 83 anni, sta per festeggiare i quarant’ anni del suo Maurizio Costanzo show e a proposito della grande festa che sta organizzando per l’occasione, ha detto: “Spero di avere Mourinho con la squadra. Poi ho chiesto al sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri di venire ad annunciare un’iniziativa a tema sanitario. Vorrei che ci fosse anche Michele Santoro, spero riesca a venire”.

Poi Costanzo ha anche parlato del figlio, il ragazzo che ha adottato con Maria De Filippi e ha detto: “E’ tornato single ma ha già recuperato

, a quell’età viaggia tutto più veloce”.