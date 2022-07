Blanco a Roma fa venire i brividi quando sul palco canta con il suo papà

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante Blanco dal palco di Roma chiama il suo papà e lo invita a cantare con lui. Il pubblico si emoziona.

Blanco lo conosciamo tutti per essere un giovanissimo cantante il quale nell’ultimo periodo sta ottenendo davvero un grandissimo successo. Dopo aver vinto il festival di Sanremo con Mahmood e Blanco sta letteralmente scalando tutte le classifiche musicali del nostro paese. In questa estate 2022 sta portando avanti un tour che ha registrato davvero dei numeri pazzeschi. Proprio lo scorso 27 luglio il cantante si è esibito presso l’ippodromo delle Capannelle a Roma alla presenza di circa 30.000 persone. Sono stati sicuramente tanti i momenti emozionanti ma pare che ci sia stato uno in particolare che ha letteralmente emozionato non soltanto il pubblico presente, ma anche chi ha avuto modo di vedere il video sul web. Ad un certo punto infatti, il cantante pare che abbia chiamato suo papà e lo ha fatto salire sul palco per cantare insieme. Il momento è stato decisamente commovente.

Blanco, grande successo per il giovane cantante

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Blanco è uno dei cantanti più amati dell’ultimo periodo ed in questa estate 2022 sta portando avanti un tour che sta avendo un successo davvero strepitoso. Tutte le date sono sold out ed il pubblico sembra essere completamente Impazzito per il giovane cantante. In questi giorni ed esattamente lo scorso 27 luglio, il giovane ha tenuto un concerto a Roma alla presenza di circa 30.000 persone. Sembra proprio che i momenti emozionanti siano stati tanti ma nello specifico quello che ha colpito più di tutti è stato quello in cui il giovane ha chiamato il suo papà a salire sul palco.

Il cantante chiama al suo papà e gli chiede di salire sul palco



«Adesso voglio sul palco una delle persone più importanti della mia vita, mio papà. Colui che c’è sempre stato, che dall’inizio ha sempre creduto in me. Dove sei papà?». Queste le parole dichiarate da Blanco chiedendo quindi di fare un applauso al suo papà che tra l’altro pare sia originario di Roma, cosa che Blanco ha voluto sottolineare In diverse occasioni durante il concerto. Il suo papà così è salito sul palco e insieme hanno cantato la canzone intitolata Notti in bianco abbracciando il suo papà Giovanni. Non hanno soltanto cantato, ma papà e figlio si sono anche abbracciati e scambiato degli abbracci piuttosto affettuosi emozionando quindi il pubblico presente.

Tanta emozione per tutti i fan presenti al concerto

È stata una grande emozione per Blanco ma anche per papà Giovanni che ovviamente si è ritrovato a cantare davanti ad un pubblico di 30.000 persone insieme al figlio. In molti hanno ripreso questo momento ed il video è finito proprio sui social facendo il giro del web. Tanti i commenti arrivati da parte dei suoi fan che hanno sicuramente condiviso con lui questa grande emozione.