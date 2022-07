Alessia Marcuzzi diretta sulla crisi con il marito: “Equilibri finti e comodi”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi si troverebbe in crisi con il marito Paolo? Non sono più soltanto voci, ma la conduttrice ha confessato nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi.

Alessia Marcuzzi è pronta a fare il suo ritorno in TV dopo circa un anno di stop. Era soltanto l’estate 2021 quando la conduttrice ha annunciato il suo ritiro dal mondo della televisione. Nello specifico pare che la conduttrice avesse lasciato Mediaset. In molti pare avessero ipotizzato che potesse essere accaduto qualcosa proprio con l’azienda in questione. Alessia così come Piersilvio Berlusconi hanno però smentito queste voci e nello specifico la conduttrice pare avesse semplicemente detto di volersi prendere del tempo per se stessi e per la sua famiglia e di essere comunque in cerca di nuovi stimoli. Effettivamente a distanza di un po’ di tempo è arrivata per lei un’altra possibilità e adesso la Marcuzzi è pronta a tornare in televisione e lo farà il prossimo autunno con un programma che debutterà su Rai 2. Di questo e di tanto altro ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni.

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv con un nuovo programma

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare con un programma tutto suo e ad annunciarlo è stata proprio lei qualche giorno fa. Non si tratta però di un programma Mediaset, ma per la prima volta Alessia debutterà su Rai 2 con“Boomerisisma”. In queste ore la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi parlando quindi di questa esperienza ma anche di una voce che sta circolando nell’ultimo periodo e che la vedrebbe in crisi con il marito Paolo.

Il programma di Alessia, il debutto su Rai 2

Riguardo il programma che Alessia condurrà, a svelare qualcosa è stata proprio la stessa conduttrice nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Pare che Alessia via sottolineato il fatto che durante le puntate metterà a confronto due generazioni, ovvero quella degli anni 80 e quella di oggi. Ad un certo punto, poi sembra che la nota conduttrice abbia anche voluto parlare di un qualcosa di molto intimo e privato, ammettendo di aver purtroppo avuto una brutta crisi con il marito Paolo Marconi Calabresi con il quale risulta sposata dal 2014.

Crisi con il marito Paolo? La confessione della conduttrice

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto? Agli equilibri finti e comodi io non credo. L’amore è dialettica ma anche silenzi e urla”. Queste le parole dichiarate dalla Marcuzzi nel corso dell’intervista, sottolineando come comunque ad oggi con il marito le cose siano del tutto cambiate e come quest’ultimo non sia soltanto un punto di riferimento per lei ma anche per i suoi figli.