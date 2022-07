Totti e Ilary, Selvaggia Lucarelli sulla Blasi: “L’affronto più feroce che potesse fare al marito”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione. Arriva il commento di Selvaggia Lucarelli la quale ha parlato dell’ex capitano della Roma come di un marito come tanti altri e di Ilary come di una donna sexy.

Continua a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e sembra che non si riesca proprio a superare questa rottura. È stata una vera e propria notizia shock che ha lasciato tutti senza parole, visto che si trattava di una delle coppie più longeve ed anche più amate del mondo dello spettacolo. In tanti hanno commentato questa notizia e sembra che in molti abbiano voluto dire la propria al riguardo. Una tra tutte Selvaggia Lucarelli, la quale pare che abbia commentato questo gossip e lo ha fatto sull’editoriale di Domani. La giornalista ha così parlato di questa separazione molto chiacchierata. Ma cosa ha riferito?

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti, tutti parlando di questa separazione e molti non riescono proprio ad accettare questa rottura. Da diverse settimane, ormai, non si fa altro che parlare di questa rottura, tante sono state le indiscrezioni giunte al riguardo, sia dall’uno che dall’altro. Si è parlato di tradimenti, di liti e di vari rumors, ma in fin dei conti non si conoscono ancora le reali motivazioni che hanno portato i due alla rottura. In molti sembra che abbiano commentato la notizia, una tra tutti Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima pare che abbia dato la sua versione dei fatti, un pò come abbiamo fatto noi.

Selvaggia Lucarelli commenta la separazione

“Verrebbe da dire che è vintage perfino la faccenda dell’investigatore privato pagato da Ilary per avere le prove del tradimento, ma quello non è un fatto vintage, è un fatto elitario: ci sono matrimoni sopravvissuti all’usura delle corna e dei sospetti perché non ci sono i soldi per gli investigatori privati. Perfino i dubbi bisogna poterseli permettere”. Queste le parole dichiarate da Selvaggia Lucarelli che ha così condiviso un post molto lungo ed anche parecchio interessante. La giurata di Ballando con le stelle, ha parlato così della separazione di Ilary e Francesco, ripercorrendo varie tappe.

“Perfino Totti, quello che ha giurato amore eterno a una sola squadra, ha rinunciato a Ilary per un altro club. […] se fosse vero quello che si legge, si entra nel regno dei cliché: lui, inedito paladino dell’amor cortese, si sarebbe invaghito al punto da andare a cena con la moglie in un ristorante e chiedere alla nuova fiamma di sedersi a un tavolo più in là, così da poterla sedurre attraverso un languido gioco di sguardi. […] Nulla, insomma, che altri mille mariti rincoglioniti dalla passione improvvisa in un matrimonio pigro non abbiano già fatto”.

Selvaggia esalta Ilary

Selvaggia pare che abbia parlato di Francesco dicendo che è uno dei tanti mariti attratti dalla novità o dalla passione. Poi ha parlato di Ilary, definendola una donna molto sexy.”L’improvvisa passione per le foto sexy sui social, l’istinto consolatorio di sentirsi desiderabile, le foto ambigue e forse provocatorie di due cappuccini come a suggerire che sia stato un risveglio a due, il sottotesto neppure troppo subliminale di una ritrovata libertà di sedurre o di piacersi e basta. E poi, lì, in bella vista accanto al suo lettino sulla spiaggia di Sabaudia, l’affronto più feroce al marito: un libro.”