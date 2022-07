Aurora Ramazzotti scrive un post sui social: “Non mollo solo per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker da diversi anni è oggetto di critiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Nelle ultime ore la giovane dice di essere vittima di bullismo.

Conosciamo tutti Aurora Ramazzotti per essere la figlia di Michelle Hunziker e del noto cantante Eros. Da diversi anni ormai Aurora sembra essere finita proprio al centro del gossip in diverse circostanze. È riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo e soprattutto sui social network è molto seguita per lo più da giovani. Ad ogni modo, nonostante sia uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano, in diverse occasioni è stata anche duramente attaccata. Sono stati i classici leoni da tastiera a prendere di mira Aurora Ramazzotti e lo hanno fatto in passato così come nelle scorse ore. Ma cosa è accaduto ad Aurora?

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle presa di mira

Aurora Ramazzotti è la figlia della nota conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros. In queste ultime ore pare che la giovane influencer sia stata attaccata e criticata da alcuni haters che non hanno perso occasione per scagliarsi contro la giovane. In quest’ultimo caso pare che un utente web abbiamo pubblicato un post su Facebook che è apparso parecchio offensivo nei confronti di Aurora. Quest’ultima pare che si sia resa conto del post in questione e piuttosto che fare finta di niente ha voluto rispondere e lo ha fatto pubblicamente.

La giovane vittima di bullismo

Aurora sarebbe andata completamente su tutte le furie ed ha pubblicato nelle sue Instagram Stories il post scritto proprio dall’utente web, il quale avrebbe detto che se fosse stato per lui le avrebbe dato la “coppa della nullità”. Aurora pare che questa volta sia completamente sbottata e abbia detto di essere stanca di ricevere giorno dopo giorno questi attacchi ma ha sottolineato di non voler in alcun modo mollare.“L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai. Ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così…”. Queste le parole della figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti che ha dovuto negli anni dover fare i conti anche con chi le ha dato della raccomandata.

Instagram Stories di Aurora, lo sfogo

“Io sono consapevole di chi sono e sono consapevole delle mie capacità. Ma sono cresciuta nel pregiudizio…”. Queste ancora le parole della giovane, la quale purtroppo continua ad essere sempre sotto accusa nonostante da anni cerchi di combattere contro i pregiudizi. “Dirvi che non passo l’esistenza da quando sono nata o da che ho memoria a cambiare il pensiero che la gente ha di me sarebbe una bugia…”. Ad un certo punto poi Aurora pare che abbia voluto concludere questo suo post, sottolineando come purtroppo questi attacchi siano una sorta di bullismo nei suoi riguardi.“Uno a un certo punto si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare, accettando questa cosa….”