Maurizio Costanzo, le sue parole sul programma di Antonella Clerici sorprendono tutti

Maurizio Costanzo ha parlato in questi giorni di quelli che sono i suoi programmi tv preferiti. Nello specifico ha parlato di uno che va in onda sui principali canali Rai. Di quale si tratta?

Maurizio Costanzo è uno dei conduttori più amati della televisione italiana ed è anche un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Nonostante non sia più giovanissimo, Maurizio ha un grande seguito ed anche tanto amato dai giovani. Il noto giornalista e conduttore, oggi 83enne sembra che sia molto appassionato di televisione e segue quasi tutti i programmi che vanno in onda sia sui principali canali Rai che Mediaset. La televisione è stata da sempre una delle più grandi passioni per il marito di Maria De Filippi e di questo ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato su Nuovo tv. Proprio su questo settimanale, il conduttore cura una rubrica dove, proprio recentemente pare che abbia svelato quelli che sono i suoi programmi preferiti. Ma cosa ha svelato?

Maurizio Costanzo, la passione per la tv

Maurizio Costanzo è un grande appassionato di tv e pare che quest’ultima sia stata da sempre una sua grande passione. Ebbene, sembra proprio che su Nuovo tv, nella rubrica che lui stesso tiene da diversi anni, il marito di Maria De Filippi pare che abbia svelato quelli che sono i suoi programmi preferiti.

La confessione del marito di Maria De Filippi su quelli che sono i suoi programmi preferiti

Pare che il giornalista e conduttore sia un grande appassionato di The voice senior, ovvero il programma che va in onda sui canali social e che è condotto da Antonella Clerici. Il programma in questione ha esordito in tv nel 2020 ed effettivamente sembra aver conquistato davvero milioni di telespettatori che non si sono persi nemmeno una puntata.

The Voice Senior, il programma preferito di Maurizio

“The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”. Queste le parole di Maurizio Costanzo, il quale sembra aver sottolineato di non essere solo appassionato alla musica ed al talento dei concorrenti, ma anche alle loro storie.