Cristina Marino, su lei e Luca Argentero: “E’ una cosa di cui dubito”

Cristina Marino la moglie di Luca Argentero ha confessato di voler sicuramente un altro figlio dal marito. La confessione dell’attrice al settimanale Confidenze.

Cristina Marino la conosciamo tutti per essere una nota modella e attrice, ma soprattutto la moglie di Luca Argentero. I due si sono sposati soltanto lo scorso anno e sono anche diventati genitori della piccola Nina Speranza. Adesso per la coppia sembrano esserci delle novità, ovvero la voglia di maternità manifestata proprio dalla stessa Cristina. Di questo e di tanto altro ne ha parlato la stessa Cristina nel corso di un’intervista piuttosto recente che ha rilasciato a Confidenze. Ma cosa ha rivelato la donna?

Cristina Marino, la confessione dell’attrice e modella a Confidenze

Cristina Marino è già mamma di una bambina di nome Nina Speranza che ha avuto proprio dal marito Luca Argentero. Ebbene, a distanza di un pò di tempo dalla nascita della piccola, la modella pare abbia confessato di avere il desiderio di diventare di nuovo mamma. Ovviamente Cristina ha confessato di voler un altro figlio dal marito Luca Argentero. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Confidenze, il settimanale che ha voluto regalare alla modella e attrice una cover. “Ci piacerebbe”, avrebbe detto Cristina che di professione fa l’attrice, modella ed è anche una imprenditrice digitale.

Voglia di maternità bis per l’attrice

In questi anni Cristina ha trovato la sua strada nel mondo del lavoro e dello spettacolo. Pare che abbia creato un proprio metodo di allenamento e grazie a questo ha creato proprio il suo brand. “Sinceramente non mi costa alcuna fatica. Essere in forma, condurre uno stile di vita sano mi fa stare bene e credo faccia stare bene chiunque”, ha dichiarato la nota attrice. Pare che sia stato anche grazie ai suoi consigli, che Luca, il noto attore ha cambiato modo di fare sport. “Luca è sempre stato uno sportivo, ma ora il suo approccio con l’allenamento è cambiato. E i risultati credo si vedano”. Queste le sue parole.

Le parole di Cristina su Luca e la piccola Nina

Anche la figlia, nonostante abbia due anni e sia molto piccola, cerca di copiare la sua mamma accennando qualche piccolo passo. “E’ abituata sin da piccola a guardarmi e adesso cerca di copiare in maniera tenerissima tutti i movimenti che faccio. Mi fa tanto ridere.“I bambini sono il frutto di quello che apprendono dai genitori e sinceramente dubito che da me e Luca potesse nascere una figlia pigra”. Pare che sul finire dell’intervista Cristina abbia parlato del marito e di quanto sia speciale il loro rapporto. “Promettersi amore è un gesto che va fatto tutti i giorni, ancora più magico ed emozionante è farlo davanti agli occhi di persone che ti vogliono bene. Posso dire che è un uomo risolto, felice, autentico. Sa prendersi cura della sua famiglia e delle persone che gli gravitano intorno”.