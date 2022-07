Andrea Delogu su Stefano De Martino: “Quando la situazione è sfuggita di mano mi sono infastidita”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu e Stefano De Martino stanno incendiando questa estate 2022. La conduttrice ha sfoggiato un look da favola nel corso dell’ultima puntata.

Andrea Delogu ha ammaliato proprio tutti in questa estate 2022. La conduttrice è al timone di uno dei programmi musicali più importanti dell’estate, ovvero Tim Summer Hits che va in onda su Rai 2. Andrea in questa avventura è affiancata da Stefano De Martino e proprio su di loro è da qualche tempo che si girano delle voci circa il particolare feeling che si è venuto a creare. In molti avrebbero notato il fatto che i due abbiano legato tanto e questo avrebbe fatto insospettire diversi telespettatori. Si dice che anche la stessa Belen Rodriguez si sia tanto infuriata per queste voci ed abbia dimostrato di essere molto infastidita. Ad ogni modo, il programma continua ad avere un grandissimo successo e Andrea proprio nel corso dell’ultima puntata sembra abbia sfoggiato un look davvero da paura.

Andrea Delogu e Stefano De Martino, il grande successo al Tim Summer Hits

La coppia Andrea Delogu e Stefano De Martino pare che abbia conquistato il pubblico di Rai 2 in queste settimane. il programma, Tim summer hits 2022, sembra aver avuto un grandissimo successo e pare che i telespettatori non si siano persi nemmeno una puntata.

La conduttrice sfoggia un look davvero da favola

Tante sono state le star che hanno preso parte al programma, artisti che si sono esibiti sul palco e che hanno incendiato le piazze italiane. Una tra tante Elodie, che nella giornata del 30 giugno ha ammaliato il pubblico di Rai 2. L’artista si è esibita con Tribale ed è apparsa in splendida forma e più sexy che mai. L’artista è salita sul palco con un bikini in vista, pantaloni con i tasconi a vita bassa e le treccine afro che pare siano una delle sue acconciature preferite.

Capelli mossi, abito bustier e semiraccolto mosso, il look di Andrea non passa inosservato

Anche Andrea Delogu sembra che abbia però sfoggiato un look da favola che non è passato inosservato. Nel corso dell’ultima puntata, Andrea ha indossato un abito bustier con tanto di gonna molto corta e super aderente, con un ricamo di fiori lavorati. La gonna era di colore verde, un colore che pare le stia davvero tanto bene e che mette in risalto i suoi capelli rossi. La conduttrice ha anche messo in evidenza la sua scollatura davvero generosa.

Le parole di Andrea sulle voci del flirt con Stefano

Per l’occasione ha scelto un semiraccolto mosso e grande orecchini a cerchio. A completare l’outfit sandali intrecciati con tacco a spillo. “All’inizio ci faceva molto ridere [il presunto flirt, ndr], poi è sfuggita di mano, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi”. Le parole di Andrea su Stefano De Martino e le voci su questa ipotetico flirt.