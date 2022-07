Ilary Blasi in tv per raccontare la verità sulla fine del suo matrimonio

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, la conduttrice ben presto potrebbe svelare la verità sulla fine della relazione con Francesco Totti. Si dice che potrebbe fare la sua confessione nel corso di una puntata di Verissimo.

Ilary Blasi continua a essere al centro del gossip per via della separazione da Francesco Totti. Non è un mistero il fatto che la conduttrice e l’ex capitano della Roma ormai si siano lasciati ormai da qualche settimana. Ilary è volata subito dopo in Tanzania insieme ai suoi figli per sfuggire, molto probabilmente, alla vista dei paparazzi. Da qualche giorno è invece volata a Sabaudia, una località di mare dove negli ultimi 20 anni è andata insieme al marito Francesco Totti. Dal giorno in cui è stata annunciata la separazione sembra che siano arrivate diverse indiscrezioni sulla fine di questa storia d’amore. Diversi i flirt che sono stati addebitati sia all’uno che all’altro. Ebbene, in queste ore a parlare dell’ormai ex coppia è stato il settimanale Nuovo che sembra abbia svelato qualche retroscena. Ma cosa ha rivelato nello specifico?ù

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti, le indiscrezioni del settimanale Nuovo

Non si fa altro che parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In queste ultime ore sembra che a rivelare qualcosa sulla coppia pare sia stato il settimanale Nuovo che ha svelato alcune indiscrezioni al riguardo. Molto probabilmente la conduttrice parlerà della fine del matrimonio con Francesco nel corso do una puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che è una sua grande amica.

Ilary pronta a svelare la verità a Verissimo?

“Secondo i beninformati, sarà proprio nel salotto Tv della Toffanin che a settembre, quando tornerà in onda il programma Mediaset, Ilary dirà la verità sulla fine dell’amore con Totti…”. Questo quanto si legge sul settimanale Nuovo. Non è di certo una novità il fatto che Ilary e Silvia siano molto amiche. “Quelle sue dichiarazioni in cui ha smentito tutti i vari gossip adesso suonano come un tentativo di salvare le apparenze e il matrimonio con la complicità dell’amica fedele…”. Questa ancora l’indiscrezione che si legge sul settimanale. Potrebbe quindi essere probabile che Ilary decida di svelare tutta la verità a Verissimo, il programma che dovrebbe ripartire tra poche settimane e che andrà in onda proprio su Canale 5 come sempre.

Le indiscrezioni di Oggi e Dagospia

Sarebbe emersa anche un’altra indiscrezione e che riguarderebbe nello specifico Francesco Totti. Pare che potrebbe essere proprio l’ex capitano della Roma a parlare prima di Ilary e svelare tutta la verità. Inoltre, sia Oggi che Dagospia, avrebbero pubblicato diverse foto di una cena che risalirebbe a diversi mesi fa, dove pare che fosse presente anche Noemi Bocchi, proprio allo stesso ristorante dove pare fosse presente Francesco e Ilary.