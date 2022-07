Veronica Peparini fuori da amici e Andreas Muller pubblica un post al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Peparini non sarà più nel cast di Amici. Andreas Muller pubblica un post polemico sui social che non passa di certo inosservato.

Veronica Peparini la conosciamo tutti per essere una grande ballerina e ormai ex professoressa di ballo della scuola di Amici. La sorella di uno dei più grandi coreografi di tutto il mondo, ovvero Giuliano Peparini, sembra che abbia deciso di lasciare la scuola più ambita di sempre, ovvero la scuola di Amici. Dopo diversi anni, Veronica non sarà più nel cast del programma di Canale 5 ed in molti si chiedono quali siano state le motivazioni che hanno portato la ballerina ad andare via. C’è chi ipotizza che possano esserci stati problemi con la produzione. Adesso ad aumentare questi dubbi pare che sia stato un post alquanto polemico di Andreas Muller, ovvero il compagno di Veronica. Ma cosa ha rivelato il ballerino che si è innamorato di Veronica proprio all’interno della scuola più ambita d’Italia? Facciamo un pò di chiarezza.

Veronica Peparini, la professoressa di ballo lascia la scuola di Amici dopo diversi anni

Veronica Peparini la conosciamo tutti per essere una ballerina ed una professoressa di ballo la quale da diversi anni è nel cast di Amici di Maria De FIlippi. Nei giorni scorsi già si era avuta qualche anticipazione ma adesso sembra essere ufficiale. Veronica non sarà più nel cast di Amici. A non passare inosservato in queste ore è stato il messaggio di Andreas Muller, il suo compagno. Le sue parole sono apparse come una frecciatina nei confronti del programma. Ma cosa ha dichiarato? Intanto sono anche arrivate delle nuove indiscrezioni sulla nuova stagione del talent, visto che gli autori pare che abbiano deciso di sostituire diversi professori.

Perchè Veronica ha lasciato la scuola?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Andreas Muller sia intervenuto in questa vicenda e pare che lo abbia fatto pubblicando un post su Instagram. Le sue parole sono apparse come un fulmine a ciel sereno e come una frecciata nei confronti del programma in questione. Nel contempo, però, il ballerino ha anche espresso parole di stima e di amore nei confronti della sua compagna che ha conosciuto proprio tra i banchi della scuola.

Il post polemico di Andreas

“Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione”. Questo quanto sottolineato da Andreas. Quest’ultimo avrebbe continuato scrivendo “Spero che prima o poi abbiate… e qui mi fermo”, ha aggiunto Andreas che ha così anche smentito le voci relative ad una possibile crisi con Veronica. Il post di Andreas è apparso piuttosto polemico, visto che il ballerino ha fatto intendere che sia la compagna che Giuliano, il cognato, negli anni trascorsi ad Amici non hanno ottenuto il giusto merito.