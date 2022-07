Francesco Facchinetti, dopo il video del figlio senza freni sui social: “Ho il cuore spezzato”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti ha diffuso un video dove è apparso con il cuore completamente spezzato. La disperazione del cantante. Ma cosa è accaduto?

Francesco Facchinetti pare che nelle scorse ore sia rimasto completamente sconvolto da un video del figlio. Lui è conosciuto per essere un grande cantante e artista, il quale sicuramente negli anni ’90 e 2000 ha avuto un successo davvero straordinario. Negli ultimi anni poi è diventato un produttore discografico di grande successo. Ha costruito una bellissima famiglia insieme alla moglie Wilma, dalla quale ha avuto dei bambini splendidi. E’ papà anche di Mia, la figlia che ha avuto da Alessia Marcuzzi. Ebbene, sembra che in questi giorni Francesco sia rimasto completamente senza parole, dopo aver ricevuto un video del figlio. Dopo aver visto il video del figlio, pare che Francesco abbia lanciato un allarme che ha fatto tanto preoccupare i suoi fan. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Francesco Facchinetti, sconvolto dopo il video del figlio

Francesco Facchinetti è un noto cantante e produttore discografico di grande successo, il quale ha avuto un grandissimo successo. Nelle ultime ore sembra proprio che Francesco sia rimasto completamente senza parole dopo aver visto un video del figlio. “Ho il cuore spezzato, è successa una cosa veramente brutta”. Queste le parole di Francesco Facchinetti che ha espresso queste parole con gli occhi lucidi e davvero spiazzato. Ma per quale motivo Francesco è apparso così tanto sconvolto?

Il produttore discografico spiega il motivo della grande disperazione

Pare che sia stato lo stesso Francesco poi a spiegare il perchè e lo ha fatto pubblicando una registrazione della videochiamata che ha fatto con i suoi figli Leone e Lavinia e con la moglie Wilma. Pare che in questa videochiamata, il figlio sia apparso un addosso la maglia del Milan e per Francesco è stato davvero un duro colpo. “Cosa sto vedendo, ditemi che è uno scherzo”, ha continuato il dj. “Che maglia ha addotto mio figlio? Siamo fuori di testa? Leone prometti a papà che è l’ultima volta che metti quella maglia li per favore“. Queste le parole di Dj Francesco cercando di far ragionare il figlio. “No”, avrebbe risposto il bambino. “A che squadra tieni?”, avrebbe chiesto Facchinetti. “Milan“, avrebbe risposto il piccolo Leone, facendo poi una grande risata. Sconvolto il papà, il quale avrebbe rimproverato il piccolo Leone.

Leone indossa la maglia del Milan e lascia il suo papà senza parole

“Leone, su queste cose non si scherza. Sai che il papà scherza su tutto, ma non su questo. La squadra è l’Inter non il Milan”. In questo simpatico siparietto sarebbe intervenuta proprio la moglie Wilma, per cercare di riportare la normalità. “In questa famiglia nessuno è malato di calcio e nessuno segue le squadre» e poi ancora «Fa niente, la famiglia Facchinetti tiene all’Inter. No Inter, no Juve». «Di Facchinetti questi bambini hanno solo il nome», ha concluso Wilma.