La vita in diretta, Guillermo Mariotto in grande imbarazzo, si copre il volto e non riesce più a parlare

Guillermo Mariotto a La vita in diretta ospite di Matano ad un certo punto non riesce a trattenere l’imbarazzo. Giudice costretto a coprirsi il volto.

Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le stelle nella giornata di ieri è stato ospite a La vita in diretta e sembra che abbia vissuto, durante la puntata, dei momenti di forte imbarazzo. A quanto pare la colpa è di Iva Zanicchi. Ma cosa è accaduto davvero nel corso dell’ultima puntata di questa settimana del noto programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano?

Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le stelle ospite a La vita in diretta

Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le stelle, è stato ospite nella giornata di ieri di Alberto Matano. Nella puntata andata in onda venerdì 3 marzo, Matano ha avuto diversi ospiti in studio, tra cui Stefania Orlando, Alessandro Greco, Valeria Fabrizi, Marina Tagliaferri e proprio lui, Guilllermo Mariotto. In studio si sono affrontati tanti argomenti e tra questi, si è parlato anche di alcuni grandi personaggi del mondo dello spettacolo, che nonostante la loro veneranda età non vogliono saperne nulla di andare in pensione. Tra questi personaggi, è stato fatto anche il nome di Iva Zanicchi, di Orietta Berti, Albano, Gianni Morandi e Ornella Vanoni.

Momenti di imbarazzo per Guillermo in puntata, il giudice si copre il volto

E’ stato però parlando di Iva Zanicchi, che il conduttore ha mandato in onda diversi spezzoni delle sue barzellette che ormai sono diventate tanto famose e di cui se ne è abbondantemente parlato nelle scorse settimane. Nel riascoltare una barzelletta nello specifico, Guillermo pare che non sia riuscito a trattenere le risate, non riuscendo nemmeno più a parlare e si sarebbe anche nascosto il volto per l’imbarazzo.

Si parla delle barzellette di Iva Zanicchi e Ornella Vanoni

Subito dopo, il giudice di Ballando avrebbe fatto una confessione davvero inedita, ovvero il fatto che Iva dietro le quinte, durante il programma di Rai 1 ha raccontato delle barzellette ancora più spinte. Subito dopo, si è passati alla Vanoni, la quale sembra aver questa passione in comune con Iva, ovvero le barzellette. Matano ha così mandato in onda anche una barzelletta che Ornella ha raccontato durante la sua partecipazione al programma Stasera c’è Cattelan ed ha colto l’occasione per fare i complimenti al conduttore.