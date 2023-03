Gf vip, Sonia Bruganelli in puntata è daccordo con Alfonso Signorini ma poi i like che mette sui social sono una contraddizione

0 SHARES Condividi Tweet

Al Gf sta davvero accadendo di tutto. Durante l’ultima puntata Alfonso si è scagliato contro l’odio sui social. Alcuni ex gieffini non ci stanno.

Nel corso della puntata del Grande fratello andata in onda ieri giovedì 3 marzo, Alfonso Signorini come ben sappiamo ha fortemente criticato il fenomeno dell’odio social che purtroppo è sempre molto frequente e che spesso e volentieri si scatena attorno ai vari concorrenti del reality nello specifico.

Grande fratello vip, il conduttore critica l’odio sui social durante la puntata

Il conduttore del reality ha voluto sottolineare nello specifico quello che è accaduto a Nicole Murgia nei giorni successivi all’uscita dalla casa.Quest’ultima avrebbe subito auguri di morte, altri concorrenti come Giovanni Ciacci sono stati anche minacciati di morire in ospedale. Insomma, atti orribili che ovviamente il conduttore ha condannato. Ovviamente il conduttore del Grande fratello ha voluto dissociarsi da questi comportamenti di violenza. Le parole di Alfonso non sono però passate proprio inosservate al pubblico di casa ed anche ad alcuni personaggi che in passato, hanno subito gli stessi attacchi. Tra questi Manila Nazzaro e Matilde Brandi.

Lo sfogo di Matilde Brandi e Manila Nazzaro

“Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del #gfvip le minacce che vengono rivolte ai concorrenti, l’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto”. Questo il messaggio scritto da Matilde la quale dopo la partecipazione al reality aveva ricevuto minacce di morte, rivolte anche ai figli. Manila Nazzaro ha voluto invece lanciare una frecciatina, ovvero dire che lo scorso anno non le è stato riservato proprio questo trattamento. “E aggiungo… l’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli ‘anziani’. Queste ancora le parole di Manila.

Il comportamento di Sonia Bruganelli non convince

Sonia Bruganelli nel corso della puntata è apparsa piuttosto d’accordo con Alfonso,anche i suoi gesti sono stati considerati un pò incoerenti. Il motivo? Pare che l’opinionista abbia messo mi piace ad alcuni link considerati di cattivo gusto su alcuni concorrenti come Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giale De Donà.