Pieraccioni pubblica una foto del regalo ricevuto dalla figlia Martina, il web esplode di like ma poi interviene Carlo Conti che lo prende in giro

Leonardo Pieraccioni ha condiviso su Instagram la fotografia del particolare regalo ricevuto dalla figlia Martina ricevendo in pochissime ore moltissimi like.

Ha ottenuto tantissimi mi piace il post condiviso nel corso delle scorse ore dal celebre attore italiano Leonardo Pieraccioni. Un post molto particolare tramite il quale l’attore ha mostrato ai suoi followers il regalo ricevuto dalla figlia Martina. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Il post social di Pieraccioni diverte i fan

Leonardo Pieraccioni è un attore molto apprezzato e tanto seguito non solo al cinema e in televisione ma anche sui social. Proprio nelle scorse ore ha condiviso un post su Instagram che in pochissimo tempo è riuscito ad ottenere il pieno di like. Ma esattamente, di che post stiamo parlando? L’attore ha da poco spento 58 candeline, esattamente lo scorso 17 febbraio, e a distanza di qualche giorno ha ricevuto un regalo molto particolare da parte della figlia Martina. Un regalo che ha voluto condividere con i suoi followers che sono apparsi fin da subito molto divertiti.

Il regalo ricevuto dalla figlia Martina

Ma esattamente Martina che regalo ha fatto al suo papà? A rivelarlo è stato proprio l’attore condividendo una fotografia sotto la quale ha scritto “‘Tieni babbo, finalmente è arrivato il tuo regalo di compleanno!’ Un paio di pantaloncini in latex neri cangianti, attillati. Dove ho sbagliato? Dove?”. Una fotografia davvero tanto simpatica che ha molto divertito i followers che non hanno potuto fare altro che lasciare un like e commentare prendendo in giro l’attore. Vi è stato ad esempio chi ha scritto che forse ad aver suggerito tale regalo alla figlia è stato l’amico suo Panariello. Ma ecco che tra i tanti commenti non è passato inosservato quello dell’amico Carlo Conti che ha simpaticamente commentato l’immagine scrivendo “Tra poco è il mio compleanno… Speriamo che il mi’ figliolo non chieda consigli per il regalo alla tu’ figliola”. Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, come molti già sapranno, non sono semplicemente colleghi ma sono due grandi amici.

Il rapporto tra Pieraccioni e la figlia Martina

Martina Pieraccioni oggi ha 12 anni e ha uno splendido rapporto sia con la mamma sia con il papà. La piccola è nata dall’amore tra l’attore e la bellissima Laura Torrisi. Un amore durato sette anni, esattamente dal 2007 al 2014. Oggi i due nonostante non sono più una coppia sono legati da un profondo affetto e da un bellissimo rapporto, anche sicuramente per amore della loro Martina.