Grande fratello vip umiliato dalla mamma di un vippone: “Quanto è noioso”

Grande fratello vip, i telespettatori si lamentano della puntata considerata “inutile”. Interviene sui social anche la mamma di un vippone.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In molti sembra che durante, ma subito dopo la puntata abbiano commentato dicendo che è stata una serata piuttosto noiosa. Ad alimentare il gossip è stato il commento della madre di uno dei gieffini più amati di questa edizione del reality. Ma cosa è accaduto in puntata e per quale motivo molti telespettatori hanno commentato in modo negativo?

Grande fratello vip, l’ultima puntata di lunedì 16 gennaio delude i telespettatori

La puntata del Grande fratello vip, a dire da diversi telespettatori è stata particolarmente noiosa. Il pubblico si è lamentato sui social network di questa 28esima puntata del reality per il fatto che sia stata priva di momenti esilaranti, ad eccezione di qualche spazio. Insomma, molti telespettatori sui social si sono lamentati ed hanno criticato la scelta degli autori. A parlare è stata anche la mamma di un gieffino particolarmente amato dal pubblico di Canale 5.

Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi commenta la puntata

Stiamo parlando di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi. “Che noia, che barba. Tutti i blocchi senza senso, inutili. Che puntata inutile. Speriamo solo in una soddisfazione almeno”. Questo il commento della donna, che si è fatta portatrice di un pensiero comune a tantissimi telespettatori che pare siano rimasti particolarmente delusi dalla puntata. Gli unici momenti interessanti sono stati quelli dedicati ad Oriana Marzoli che è diventata ormai una delle protagoniste indiscusse del reality.

I momenti esilaranti della puntata

Ad annoiare invece parecchio il pubblico di Canale 5 è stato il confronto tra Wilma e Patrizia Rossetti.Qualche emozione nel momento in cui Davide Donadei ha parlato della sua particolare situazione familiare. Chi ha avuto modo di conoscerlo ad Uomini e Donne sa bene che Davide ha una situazione delicata, per via dell’arresto del padre avvenuto quando aveva 4 anni. Questa storia e il racconto di Davide ha emozionato il pubblico ed anche diversi presenti in studio, come Sonia Bruganelli.