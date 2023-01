Bella Mà, Iva Zanicchi gela Pieluigi Diaco: ” Menomale che è morta Gina Lollobrigida e non io”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Iva Zanicchi è stata ospite nello studio di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco ed ha rilasciato delle dichiarazioni shock sulla morte di Gina Lollobrigida.

Nelle scorse ore è venuta a mancare Gina Lollobrigida, una delle attrici e dive più conosciute al mondo. Della scomparsa della grande artista se ne è parlato nella giornata di ieri in diverse trasmissioni televisive, una di queste quella di Pierluigi Diaco. Ospite in studio Iva Zanicchi, una delle artiste più importanti del nostro paese e protagonista indiscussa del mondo della televisione degli ultimi mesi, soprattutto in casa Rai. La cantante ha rilasciato un’intervista proprio nel salotto di Pierluigi Diaco, rilasciando delle dichiarazioni su Gina Lollobrigida che hanno lasciato senza parole. Ma cosa ha riferito la cantante?

Morte Gina Lollobrigida, il commento di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Pierluigi Diaco, a Bella Mà su Rai 2. La cantante ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando in generale della sua carriera, della sua vita privata, delle tanto discusse barzellette ed infine ha commentato la morte di Gina Lollobrigida facendo delle dichiarazioni piuttosto sconcertanti.

La cantante fa delle dichiarazioni sulla morte di Gina e lascia senza parole

“Quando vedi questi signori, persone importanti che ci lasciano, ci lasciano un vuoto enorme certo, però onestamente io, sono sempre sincera poi me ne pento, ecco ma dentro dico ‘Menomale che se n’è andata via lei e non io’. Poi piango però, piango e prego per Gina ho pregato”. Queste le parole della cantante che ha inevitabilmente parlato poi del suo percorso a Ballando con le stelle, confessando di aver insultato Selvaggia Lucarelli ma di aver anche cercato in tutti i modi di rimediare.

Il percorso a Ballando con le stelle

“Io quella parola, che non si dice per carità, l’ho detta al mio maestro sottovoce. Poi si è sentita e mi sono scusata più volte”. Queste le parole della cantante, che ha poi commentato le accuse avanzate da diverse persone che hanno detto di lei che fosse volgare .“Cos’è la volgarità? Sono parole, addirittura con la parola in siciliano ci hanno fatto una canzone (riferimento al brano di Giorgio Faletti portato a Sanremo nel 1993 Signor Tenente ndr) ma anche in napoletano o in ligure io ho unito l’Italia e l’ho detto in italiano.”