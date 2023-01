Barbara D’Urso si racconta senza filtri: i nuovi impegni, il flirt con Briatore

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso e gli impegni diminuiti rispetto al passato. Le parole della conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Sembra che in questi anni però i suoi programmi abbiano avuto un calo di ascolti e di conseguenza anche la conduttrice ha avuto meno impegni lavorativi. Barbara ha parlato di questo e altro nel corso di un’intervista, dove si è raccontata a 360°, parlando inevitabilmente della sua carriera. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Barbara D’Urso, una grande professionista dalla carriera ricca di grandi successi

Barbara D’Urso è una conduttrice di grande successo, una professionista che sicuramente vanta una carriera davvero ricca di grandi successo. In questi ultimi anni l’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni televisive, alcune di queste naufragate e sostituite da altre. Barbara ha confermato di essere una professionista a 360° che ha saputo reinventarsi anno dopo anno, progetto dopo progetto. L’abbiamo vista al timone di programmi quali Pomeriggio 5, Non è la D’Urso e Domenica Live.

I programmi di Barbara, le sue parole a Tv sorrisi e canzoni

E’ stata al timone del Grande fratello Nip e poi lo scorso anno La pupa e il secchione che ha ottenuto grandi risultati. Nel corso di un’intervista rilasciata da Carmelita a Tv sorrisi e canzoni, Barbara ha parlato anche di questo e del suo ritorno al teatro. A partire dal 14 febbraio, sarà infatti in scena al Teatro nazionale di Milano con lo spettacolo intitolato “Taxi a due piazze”. Alcuni spettacoli andranno in scena anche a Bellinzona, in Svizzera ed avrà modo di lavorare insieme a Franco Oppini, Gianpaolo Gambi e Rosalia Porcaro.

Nuovi progetti

“In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile”. Queste le parole della conduttrice. Nel corso dell’intervista, poi, la conduttrice ha chiesto che cosa farebbe nel caso in cui avesse la bacchetta magica, magari qualcosa del passato. Barbara però avrebbe risposto “Nulla. Però con la bacchetta magica cambierei le menti chiuse di alcune persone”. Il giornalista poi, avrebbe cercato di estorcere qualche dichiarazione sul flirt di cui tanto si sta parlando che vede come protagonista Barbara e Flavio Briatore. Tv sorrisi e canzoni avrebbe chiesto alla conduttrice chi abbia nel cuore. “I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.