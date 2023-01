Belen, posta una foto e viene massacrata, lei fuori di sè, risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez finisce sotto accusa di molti follower e si scaglia contro di loro. Ma per quale ragione?

Belen Rodriguez è una showgirl di grande successo, la quale da diverso tempo è al timone del programma Le Iene insieme a Teo Mammuccari. Da sempre molto attiva sui social, Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove è apparsa mentre camminava in un parco a Milano insieme alla piccola Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez appare in un video al parco insieme alla piccola Luna Marì

Molti le hanno riservato dei complimenti e commenti positivi e tantissimi sono stati i like lasciati al video. Dall’altra parte, però, non sono mancate le critiche nei confronti della showgirl argentina, accusandola di essere poco spontanea e di apparire sempre in posa, nonostante magari la vicinanza della figlia.“Ma riesci una volta nella vita ad essere spontanea?! Anche al parco con tua figlia sei sempre in posa….Che tristezza…”. Queste le parole di un utente che ha commentato il video in questione. Questo non è stato il solo commento contro Belen, visto che un altro utente avrebbe scritto ancora “Fa la fa perché sa di essere ripresa dai fotografi…Che squallore, mai piaciuta proprio per questo…”.

Commenti al veleno contro la showgirl argentina

E’ stato questo il commento lasciato da un utente che ha fatto andare su tutte le furie la showgirl. Quest’ultima ci ha tenuto a far sapere come all’apparenza può sembrare rigida solo perchè si sente a disagio.“Io non faccio la fa, io divento rigida, perché vorrei tanto riuscire a uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. Gli ho detto ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto?”. Belen ha voluto spiegare così i motivi che la portano ad apparire in posa, quando in realtà non è così.

La rabbia di Belen

“Me la prendo, perché un po’ mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli…”, ha aggiunto la showgirl argentina che è apparsa davvero infastidita da queste critiche. Un utente le avrebbe consigliato di non dare troppo peso alle critiche ma Belen avrebbe ribadito il suo concetto. “Ma poi di cosa dovrei giustificarmi al parco con mia figlia, con le fotocamere puntate? Mi gira solo il ca**o e basta. Tutto qui!”.