Amadeus torna a parlare di Silvia Toffanin e stufo precisa: “Quest’anno non l’ho invitata le ho solo scritto un messaggio, ecco cosa le ho detto”

Amadeus torna a parlare della questione Silvia Toffanin e Sanremo. Ma cosa ha riferito nel dettaglio il conduttore e direttore artistico?

Silvia Toffanin è andata in onda come sempre con due appuntamenti di Verissimo. In questi ultimi tempi, la conduttrice di Verissimo è stata sotto i riflettori per via della questione legata al Festival di Sanremo 2023 che avrà inizio nei prossimi giorni. A fare chiarezza, ancora una volta è stato Amadeus. Ma cosa ha riferito?

Silvia Toffanin al Festival di Sanremo? Amadeus torna sulla questione

Proprio in queste ultime ore c’è stata la conferenza stampa del Festival, dopo che ai giornalisti è stata data la possibilità di pote ascoltare per la prima volta i brani in gara. Amadeus e Stefano Coletta, poi, hanno risposto ad alcune curiosità dei giornalisti. Qualcuno avrebbe chiesto al presentatore nonché direttore artistico della manifestazione canora più chiacchierata d’Italia qualche delucidazione sulla questione legata alla conduttrice di Verissimo. A tal riguardo, Amadeus ha voluto dare una risposta secca, per evitare ogni dubbio e fraintendimento.

Amadeus chiarisce anche la sua posizione sul caso Madame

“Parliamo di chi sarà a Sanremo. Non vorrei tornare sull’argomento, la spiegazione c’è già stata. C’è stata chiaramente una richiesta nel primo anno, quest’anno non c’è stata una richiesta…”. Queste le parole di Amadeus il quale ci ha tenuto a precisare di aver mandato a Silvia un messaggio sul telefono dopo aver letto questi rumor .“Le ho mandato un messaggio con scritto ‘Perchè accetterebbe?’ e la faccia che ride, come dire…Lei mi ha risposto ‘Non credo proprio’…”. In questa conferenza stampa, Amadeus avrebbe anche parlato del caso Madame, ammettendo che il suo punto di vista su questa vicenda rimane lo stesso.“Sarebbe un grandissimo errore se estromettessimo Madame dal Festival di Sanremo. Ci sarà un’indagine…E’ escluso che lei si possa ritirare o che io la mandi via…”.

Nessun provvedimento per Giorgia e lo spoiler della sua canzone

Ma non finisce qui, visto che in questi giorni sarebbe anche scoppiato un altro caos per via della canzone che Giorgia porterà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023. Per chi non lo sapesse, infatti, sembra che in questi giorni ci sia stato uno spoiler circa il testo della canzone che è stata portata in gara da Giorgia. Anche in questo caso Amadeus avrebbe chiarito che non ha pensato di prenderei dei provvedimenti nei confronti dell’artista.“Non c’è dolo, non c’è nulla. Io sono come Orsato, il fallo lo fischio solo se netto e intenzionale…”.