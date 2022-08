Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso ristorante, parla la proprietaria del locale

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero stati insieme nello stesso locale la stessa sera, alla presenza di Noemi Bocchi. Adesso a parlare è Anna Boschetti, la titolare del locale.

Mancherebbe l’ufficialità, ma sembrerebbe davvero che Francesco Totti abbia una nuova compagna al suo fianco e si tratterebbe proprio di Noemi Bocchi. Era da mesi che si parlava di un possibile flirt di Francesco con una donna più giovane e di una conseguente crisi con Ilary. Eppure, i due hanno fatto di tutto per smentire queste voci. Adesso, invece, una volta ufficializzata la rottura con Ilary, emergono nuovi dettagli circa questa ipotetica storia tra l’ex capitano della Roma e Noemi. Addirittura si è parlato di una serata, in cui, Francesco, Ilary e Noemi si siano ritrovati nello stesso ristorante, ovviamente all’insaputa della conduttrice, ignara di tutto. Ma cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi alla stessa cena lo scorso ottobre

Francesco Totti e Ilary Blasi lo scorso 23 ottobre 2021 si sono ritrovati a cena presso un noto ristorante La Villa, a Roma. Peccato che la stessa sera, presso lo stesso vocale fosse presente proprio lei, Noemi Bocchi. Ma cosa ci faceva la coppia nello stesso locale dove si trovava la Bocchi? Stando ad una ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che Francesco e Noemi si stessero già frequentando. Ovviamente anche in questo caso non ci sarebbe alcuna conferma ne alcuna smentita da parte dei diretti interessati.

Parla la titolare del ristorante La Villa

A parlare nelle scorse ore sembra sia stata Anna Boschetti, la proprietaria del ristorante La Villa, la quale tra l’altro è anche piuttosto nota nel mondo dello spettacolo per aver preso parte ad una delle ultime edizioni di Temptation Island, insieme al compagno Andrea Battistelli.“Vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata. E ora mi scrivete che il giorno del mio compleanno ho invitato sia la moglie che l’amante di Totti. Quella sera non era il mio compleanno, era una cena spettacolo dove tutti hanno prenotato il tavolo, non conosco Noemi. Lo vengo a sapere oggi che quella sera c’era anche lei all’evento. Ma io neanche sapevo chi fosse”. Queste le parole dichiarate dalla donna attraverso un post che ha diffuso sui social.



Ad ogni modo, a dire la sua è stato anche l’amico di Francesco, ovvero Alex Nuccetelli che sembra sia stato proprio proprio lui a far conoscere sia Totti e Ilary che Francesco e Noemi. “C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo, avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti“. […] Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh“.