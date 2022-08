Arisa, torna ad Amici ma il web la massacra: “Ecco cosa sei”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Arisa torna nel cast di Amici ma viene ampiamente criticata. Un vip interviene ma prende le sue difese.

La nota cantante Arisa è pronta a tornare nel cast di Amici di Maria De Filippi dopo un circa un anno di stop. Sappiamo bene che due edizioni fa, Arisa è stata una delle professoresse di canto della scuola più ambita d’Italia, poi lo scorso anno invece ha preso parte a Ballando con le stelle. Adesso la nota cantante è riapprsa nel cast del programma di Maria De Filippi che molto probabilmente partirà il prossimo mese di settembre. Quest’anno ci saranno tante novità per quanto riguarda il cast con nuovi arrivi e anche diverse partenze. Ad ogni modo, pare che il ritorno di Arisa abbia in qualche modo generato diverse polemiche. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Amici, un grande ritorno nel programma di Maria De Filippi

Arisa è pronta a tornare nel cast di Amici di Maria De Filippi dopo un anno di stop dovuta alla sua partecipazione al programma Ballando con le stelle. Ebbene sembra che nei giorni scorsi la produzione abbia confermato il ritorno di Arisa nel cast di Amici che molto probabilmente partirà il prossimo mese di settembre. Saranno le novità che riguarderanno questa nuova edizione del programma a cominciare dalla partenza di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Anna Pettinelli va via, al suo posto ritorna Arisa

A sostituire Anna Pettinelli sarà proprio lei Arisa. Non si tratta di una novità perché due anni fa la cantante è stata proprio nel cast di Amici. Questo suo andare e venire dal programma pare che non sia stato del tutto visto di buon occhio da diversi telespettatori. Una spettatrice Infatti avrebbe scritto una mail a Nuovo TV, ovvero la rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone parlando di Arisa come della “prezzemolina della tv”. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”. Questo quanto scritto dalla lettrice.

Arisa finisce al centro delle critiche

“C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento”. Questo nello specifico quanto dichiarato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone che ha così voluto rispondere alla lettrice. Ad ogni modo, quest’ultima non è stata proprio l’unica a criticare il ritorno di Arisa nel programma ma molti altri pare che non abbiano perso occasione per scagliarsi contro di lei.