Jerry Calà al veleno su Rita Rusic e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Jerry Calà in questi giorni ha presentato il nuovo libro autobiografico dove pare che abbia parlato anche della moglie Rita Rusic.

Conosciamo Rita Rusic per essere una nota produttrice cinematografica ed anche talent-scout nonchè l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Pare che in questi ultimi giorni la Rusic sia finita al centro di una polemica e pare che sia stata ampiamente criticata da Jerry Calà. Quest’ultimo ha fatto delle confessioni davvero piuttosto shock su Rita e quest’ultima venuta a conoscenza delle dichiarazioni del noto attore pare che abbia voluto rispondere e lo ha fatto utilizzando lo stesso tono. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?

Rita Rusic finisce al centro delle critiche di un noto attore

Rita Rusic è conosciuta da tutti per essere una nota produttrice cinematografica e talent scout. È stata proprio lei a presentare diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della cinematografia come ad esempio Federico Moccia ma anche Paolo Virzì e Leonardo Pieraccioni. Insomma è stata a capace di sfornare diversi talenti che hanno contribuito a scrivere sicuramente la storia della televisione e dello spettacolo italiano. A parlare di lei in questi giorni sembra sia stato proprio Jerry Calà, quale ha scelto delle parole piuttosto dura per parlare di lei.

Jerry Calà nella sua autobiografia parla della Rusic e svela importanti retroscena

Jerry in questi giorni ha presentato una autobiografia, ovvero quella intitolata Una vita di libidine. Pare che in alcune pagine di questo libro il noto attore, abbia parlato anche di Rita Rusic, raccontando alcuni aneddoti di quando hanno avuto modo di lavorare insieme nel film intitolato Abbronzatissimi 2. Pare che parlando dalla nota produttrice cinematografica Jerry abbia sottolineato come la donna avesse il delirio di onnipotenza. Ma non finisce qui visto che l’attore avrebbe anche sottolineato il fatto che per colpa di Rita Rusic non ha più voluto lavorare con il gruppo Cecchi Gori.”Non voleva che nessuno entrasse nel suo ufficio. Al massimo riceveva i potenti ai quali non le era possibile dire di no. E quando li accoglieva magari stava facendo anche la pedicure…”. Questo è il racconto di Jerry Calà nel suo libro.

La replica della produttrice cinematografica

Queste parole non sono state prese bene da Rita Rusic la quale ha parlato di calunnie e si è difesa rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori pare abbia sottolineato il fatto che Jerry Calà abbia un po’ ingigantito le cose. Ha ammesso che nel suo studio facesse anche la pedicure ma tutto perché lavorando sempre non aveva il tempo di fare queste pratiche necessarie per la cura del suo corpo all’esterno e spesso si trovava quindi a farlo davanti agli altri. “Onestamente non ci vedo niente di male. Non facevo scandalizzare gli uomini, al massimo li facevo divertire”. Questo è ancora le parole dichiarata dalla nota Rita.