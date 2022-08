Aurora Ramazzotti non ne può più e si sfoga: “la mia è una raccomandazione genetica”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti non perde occasione per essere criticata sui social. Diversi hanno voluto darle della Raccomandata per via del cognome che porta. Ecco le sue parole.

Aurora Ramazzotti continua ad essere al centro delle critiche di molti utenti che non perdono occasione per scagliarsi contro di lei e darle della raccomandata. Ormai è da diversi anni che Aurora ha deciso in qualche modo di seguire la strada della madre entrando a far parte del mondo dello spettacolo. È diventata anche una influencer e sono in tanti sui social a seguirla giorno dopo giorno. Eppure Nonostante sia una delle donne più seguite su Instagram, sembra che in molti non perdano occasione per poterla criticare e darle del raccomandata. Proprio in questi giorni però Aurora ha voluto dire la sua e soprattutto si è sfogata contro questi duri attacchi.

Aurora Ramazzotti, il pregiudizio intorno a lei

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare di se stessa ed anche dei continui attacchi che riceve sui social network. Soltanto nell’ultimo periodo la giovane Aveva pubblicato una canzone del rap dove pare che affrontasse proprio questo tema ovvero quello della raccomandazione. Aurora Invece oggi è tornata a parlare di sé stessa e di quello che è il suo sonno ovvero entrare a far parte del mondo della televisione. Poi la figlia del noto cantante e della conduttrice pare che abbia spiegato come nel tempo è riuscita ad accettare le critiche.

Raccomandazione genetica, ecco di cosa parla Aurora

Aurora ha lasciato così un’interessante intervista al Corriere dove pare che abbia proprio parlato di questo tema ovvero quello del raccomandazione genetica. Una volta per tutte ha chiarito il fatto che nonostante si chiami Ramazzotti e abbia due genitori molto importanti, se non fosse stato per il suo talento sicuramente non sarebbe andata avanti così com’è ha fatto in questi anni.

Lo sfogo della figlia di Eros

“Mi porto dietro in un muro di pregiudizio. È verissimo che sono nata in una famiglia di personaggi famosi. Nessuno, però, sa che se tu non dimostri, non piaci, non vai avanti. Non basta la raccomandazione. La mia raccomandazione è genetica, ce l’ho nel sangue”. Questo quanto ha specificato nello specifico Aurora Ramazzotti.”Sono fiera di non mollare – Nonostante sia molto difficile sfondare in questo mondo e io ci tengo molto all’opinione delle persone che non sempre è positiva”. Nel corso dell’intervista Aurora pare che abbia parlato anche della sua vita privata sostenendo che i suoi punti di riferimento sono sicuramente i suoi genitori. Nello specifico ho parlato della sua mamma dicendo che è il suo punto di forza