Gerry Scotti diretto su Mediaset: “Mi dicono di sì ma poi non mi accontentano”

Il conduttore Gerry Scotti pare che si sia lasciato andare ad uno sfogo nel corso di un’intervista rilasciata a Mediaset. Ha parlato del suo ritorno in tv e del fatto di non voler andare in pensione ma di continuare a lavorare.

Gerry Scotti è un noto conduttore televisivo il quale da molti anni ormai lavora in Mediaset, dove ha condotto diversi programmi televisivi che hanno ottenuto un grandissimo successo. Parliamo di trasmissione come Passaparola, Chi vuol essere Milionario, Caduta libera e tanti altri. In questi giorni pare che Gerry abbia rilasciato un’intervista molto lunga a Il Messaggero parlando del suo ritorno in tv, previsto per il 29 agosto con Caduta Libera. Pare che il conduttore non abbia nessuna intenzione di ritirarsi e abbia voglia di continuare a lavorare. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il noto conduttore?

Gerry Scotti, intervista per il conduttore di Mediaset

Gerry Scotti, il noto conduttore di Mediaset in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Messaggero parlando del suo ritorno in tv previsto per il 29 agosto con Caduta Libera. Pare che un pò di tempo fa, e nello specifico nel 2015, avesse detto di volersi ritirare a 60 anni ma adesso sembrerebbe non aver assolutamente questa intenzione. “Lo so è vero. Però finchè continuo a divertirmi e con me il pubblico vad avanti”. Queste le parile di Gerry, il quale ha comunque ammesso di essere un pò “stufo”.

In pensione? Il conduttore vuole continuare a lavorare

“Stufo? Un po’, sì. Dopo 39 anni di carriera in tv vorrei uscire dallo studio e mettermi a fare il divulgatore”. “Sì, come Piero e Alberto Angela, anche se fisicamente sembro più Roberto Giacobbo“. Queste ancora le sue parole, scherzando con il giornalista de Il Messaggero. Il conduttore pare che abbia anche aggiunto quelli che sono i suoi piani e programmi per i prossimi anni. “Per la terza e ultima parte della mia carriera mi piacerebbe andare in giro a raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, i mercati. Almeno all’inizio mi concentrerei sul territorio, poi si vedrà”. Il conduttore a quel punto gli avrebbe chiesto “A Mediaset che ne dicono?”. Poi il conduttore avrebbe risposto “Ogni volta che ne parlo mi dicono: Sì, certo. Buona idea, come si fa con i matti. Prima o poi lo farò davvero”,

Cosa farà Gerry il 25 settembre? Le sue parole

Inevitabilmente nel corso dell’intervista, Gerry ha parlato della breve parentesi di parlamentare, esperienza fatta un pò di tempo fa per il Psi.Il giornalista pare che abbia chiesto al conduttore, cosa farà il prossimo 25 settembre e Gerry pare abbia risposto “Farò il mio dovere”.”Farò il mio dovere ma finché non cambia la legge elettorale nulla si modificherà. Come tutti, o quasi, sono smarrito, e non risco più a capire cos’è destra e cos’è sinistra, vedo strani accorpamenti. Voterò l’uomo o la donna che riterrò capace”. Questo quanto aggiunto ancora da Gerry Scotti