Ilary Blasi, dopo la separazione pubblica foto di continuo per un motivo be preciso

Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti ha iniziato a pubblicare più foto e post su Instagram, cambiamento totalmente approccio con i social. Ma per quale motivo? Le ipotesi avanzate da fonti vicine alla conduttrice.

Ilary Blasi e Francesco Totti ormai sono molto distanti l’uno dall’altro da diverse settimane ormai. Ad inizio mese di luglio i due hanno pubblicato due comunicati, annunciando così la separazione, una notizia che ha colto tutti di sorpresa ed ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa è accaduto nei giorni successivi? Pare che nelle ore successive alla separazione, Ilary sia volata in Tanzania insieme ai suoi figli per raggiungere la sorella Silvia. Molto probabilmente Ilary ha voluto in qualche modo sfuggire ai paparazzi almeno per i primi giorni. Adesso, da qualche giorno è arrivata a Sabaudia, la località dove ha trascorso le vacanze estive insieme all’ex marito. Ad ogni modo, da diverse settimane arrivano indiscrezioni circa la fine di questa relazione, soprattutto sui presunti motivi che hanno portato i due a separarsi. Una cosa che però non è passata inosservata è stata la presenza più costante e fissa di Ilary sui social. Ma come mai?

Ilary Blasi dopo la separazione più attiva sui social

Ilary Blasi in queste ultime settimane è apparsa più spesso sui social, anzi potremmo dire che su Instagram pubblica diverse stories durante il giorno. Si tratta di un atteggiamento insolito visto che in genere la conduttrice non è mai stata così attiva. Tante le foto che ha pubblicato, così come i video durante la sua permanenza in Tanzania e poi ancora a Sabaudia in questi ultimi giorni.

Perchè ha cambiato atteggiamento sui social?

Tra l’altro, in alcuni di questi scatti e post, Ilary è apparsa davvero molto sexy e sensuale. Non sono mancati però gli scatti dolci in compagnia dei suoi figli Christian, Chanel e Isabel. Il suo atteggiamento però, nei confronti dei social, è apparso insolito ed ha insospettito parecchio gli utenti del web.“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”. Si legge su TvBlog.

L’ipotesi avanzata da una fonte vicina alla conduttrice

Si dice anche che Ilary abbia cambiato atteggiamento, per mettere in bella vista il suo fascino e dimostrare di essere ancora una delle donne più affascinanti della televisione italiana. Questa l’ipotesi avanzata da una fonte vicina alla conduttrice.