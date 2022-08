Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex di Roberta Morise, cosa sta accedendo

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando l’ex fidanzato di Roberta Morise. Stiamo parlando di Giulio Fratini. I due sarebbero stati paparazzati in diverse occasioni. Ma cosa c’è di vero?

Elisabetta Gregoraci è impegnata in questa estate 2022 con Battiti Live, il programma musicale italiano che sta avendo un successo davvero strepitoso. Ebbene, in questi giorni pare che la conduttrice, nonchè ex moglie di Flavio Briatore sia finita al centro del gossip. Il motivo? Si dice che abbia una nuova frequentazione con un giovane di nome Giulio Fratini. Quest’ultimo è conosciuto per essere l’ex fidanzato di Roberta Morise. Si è anche vociferato in questi giorni che tra le due ci fosse una antipatia non indifferente e mentre inizialmente si pensava che potesse dipendere tutto da Flavio Briatore, nelle ore successive si è cambiato idea. Ma cosa c’è di vero? Davvero Elisabetta sta frequentando Giulio?

Elisabetta Gregoraci sta frequentando un giovane ex fidanzato di Roberta Morise?

Si dice che la nota conduttrice Elisabetta Gregoraci stia frequentando un giovane di nome Giulio Fratini, ovvero l’ex fidanzato di Roberta Morise. Ovviamente non c’è alcuna ufficializzazione al riguardo, ma sembra che i due siano stati paparazzati insieme in diverse occasioni. Very Inutile People avrebbe diffuso un video su Instagram dove Elisabetta è apparsa insieme a Giulio, seduti allo stesso tavolo. Adesso nuove indiscrezioni arrivano dal settimanale Di Più, la rivista edita da Cairo Editore, secondo cui la coppia sarebbe stata paparazzata al Twiga mentre sorseggiavano uno Spritz al tramonto. Per chi non lo sapesse si tratta del locale di Flavio Briatore e di Daniela Santanchè che si trova a Forte dei Marmi ed è un locale davvero molto rinomato e di gran lusso.

La conduttrice e Giulio paparazzati in diverse occasioni

Inoltre, ci sarebbe anche un’altra indiscrezione che arriva direttamente dal web, ovvero il fatto che i due abbiano iniziato a seguirsi sui social proprio nelle scorse settimane e Giulio avrebbe iniziato a seguire anche il figlio di Elisabetta, ovvero Nathan Falco. Alcune fonti vicine alla conduttrice avrebbero riferito delle parole pronunciate proprio dalla conduttrice “E’ proprio un bel momento per me, sto bene, benissimo. Anzi, sono felice”. Ma chi è Giulio?

Giulio Fratini chi è

E’ un giovane, classe 1992 e più giovane di Elisabetta di circa 12 anni. E’ manager, figlio dell’imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Pare che si sia distinto in diversi settori tra i quali la bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. In passato ha avuto delle relazioni con donne note del mondo dello spettacolo, come Raffaella Fico e poi Roberta Morise.