Simona Ventura e Alessandro Cecchi Paone lite furibonda, dopo 15 anni hanno fatto pace

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Alessandro Cecchi Paone dopo 15 anni finalmente hanno fatto la pace. Lite furibonda in diretta tv, oggi a distanza di tanto tempo hanno fatto la pace.

Simona Ventura e Alessandro Cecchi Paone da diverso tempo sono in guerra. I due però adesso pare che abbiano finalmente fatto la pace, a distanza di 15 anni. Era esattamente il 2007 quando Simona conduceva l’Isola dei famosi su Rai 2. Nel corso di una puntata del reality, pare che Alessandro Cecchi Paone in diretta fece di tutto per mettere in difficoltà la conduttrice e pare che in quella occasione si sia anche rifiutato di fare la nomination, così come il regolamento chiede.

Simona Ventura e Alessandro Cecchi Paone, la lite in diretta tv all’Isola dei famosi

In diretta tv i due litigarono parecchio e la scena pare che sia diventata una delle più cult della televisione italiana. Simona pare che in quella occasione si arrabbiò parecchio e tra i due ci fu un botta e risposta davvero al veleno. “La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi”, avrebbe detto la Ventura ad un certo punto il tutto in diretta su Rai 2 durante una puntata dell’Isola dei famosi.“Mi rifiuto di fare una nomination, è un gesto incivile. Non ho mai votato contro qualcuno non comincerò ora all’Isola dei Famosi”.

Scontro accesso tra la conduttrice e il giornalista, parole al veleno

Queste le parole pronunciate dal giornalista che all’epoca era un concorrente del reality di Rai 2, andando così contro il regolamento visto che il momento delle nomination è sempre esistito e faceva così come ne fa parte adesso, del gioco. Da quel momento i due non hanno più avuto nessun tipo di contatto e di rapporto. Adesso a distanza di 15 anni qualcosa è cambiato. Simona e Alessandro si sarebbero incontrati ed avrebbero fatto pace. I due si sarebbero incontrati, nello specifico, nel corso della terza edizione di La terrazza della dolce vita, ovvero uno dei salotti culturali organizzati proprio dalla conduttrice e dal suo compagno Giovanni Terzi. La rassegna è avvenuta lo scorso 30 luglio ed è stata per Simona e Alessandro un modo per poter chiarire quanto accaduto tanti anni fa.

Alessandro Cecchi Paone e Simona dopo 15 anni fanno la pace

Pare che adesso sia finalmente tutta acqua passata tra i due. “Abbiamo chiarito dopo 15 anni vero Alessandro? Amici per sempre”, avrebbe scritto la Ventura aggiungendo “Alessandro possiamo finalmente dire che avevi letto il contratto e che quindi volevi provocare? Possiamo dirlo dopo tanti anni?”. A quel punto, sorridendo Cecchi Paone avrebbe detto “Certo, tu mi insegni che i reality richiedono dei colpi di scena”. La Ventura avrebbe aggiunto ” Si tu non me ne hai fatti mancare. Ti ho detto: “Sei fuori come un balcone”. Alessandro a quel punto avrebbe risposto “Ma è vero, però un balcone che ha buone strutture, non cade”. Insomma, sembra sia pace fatta ormai per i due e la loro lite rappresenta soltanto un vecchio ricordo.