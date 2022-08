Alessandro Cecchi Paone senza freni su Barbara D’Urso: “E’ indubbio quello che lei è”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Pare che siano emerse nuove indiscrezioni sul suo futuro professionale. Alessandro Cecchi Paone ha parlato di lei esaltandone le innumerevoli qualità.

Barbara D’Urso dovrebbe tornare tra poche settimane al timone di una delle trasmissioni più amati di canale 5. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, ovvero il programma che conduce da diverso tempo ormai e che è molto amato dai telespettatori italiani. In questi giorni sta trascorrendo qualche giorno di relax al mare insieme ad un gruppo di amici in attesa di tornare tra poche settimane al timone del programma. Ad ogni modo, la stagione che sta per iniziare si preannuncia ricca di grandi novità per la conduttrice, visto che tornerà anche al teatro e debutterà con lo spettacolo Taxi a due piazze. Nelle scorse ore di questo e di tanto altro ne ha parlato il suo collega, un giornalista romano. Ma cosa ha dichiarato?

Barbara D’Urso presto tornerà in tv e anche al teatro

Barbara D’Urso si sta godendo qualche giorno di meritato relax dopo le fatiche dello scorso anno. A breve, ed esattamente i primi di settembre, Barbara D’Urso si appresta a tornare in tv con il programma di Canale 5 Pomeriggio 5 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma non finisce qui, perchè come abbiamo anticipato, Barbara è pronta a tornare al teatro anche con uno spettacolo che si intitola Taxi a due piazze. Di questo ne ha parlato un suo collega e giornalista romano, su Nuovo tv.

Di lei ne parla Alessandro Cecchi Paone che ne esalta le innumerevoli qualità

“È indubbio che sia una professionista completa come poche ce ne sono in Italia”. Queste le parole del giornalista, Alessandro Cecchi Paone, che molto spesso è ospite nelle trasmissioni della D’Urso. Proprio sul fatto che Barbara si appresta a tornare al teatro sembra che il giornalista abbia detto che sarà per lei un’occasione per confermare il suo valore. “Aggiungerà l’ultimo e definitivo tassello per confermare che può raggiungere il suo vastissimo pubblico anche dal vivo su un palcoscenico”.

Il giornalista elogia la conduttrice

Il collega di Barbara sembra che non abbia proprio alcun tipo di dubbio sul fatto che Barbara sia una grande professionista che anche in questa stagione farà di tutto per confermarsi una delle conduttrici e artiste più talentuose dello spettacolo italiano. A parlare è stato Alessandro Cecchi Paone, il quale ha aggiunto che durante la partecipazioni alle trasmissioni della D’Urso ha avuto modo di poterla conoscere meglio e di capire “la straordinaria capacità di interagire dal vivo con la sua audience popolare”.