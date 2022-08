Totti, stanco di tutte le voci come intende comportarsi

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti avrebbe scoperto dai social che Isabel ha avuto un ruolo da protagonista nella fine del matrimonio con Ilary. L’ex capitano della Roma stanco e infuriato.

Francesco Totti continua ad essere al centro del gossip ed inevitabilmente anche Ilary Blasi. Da quando i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore alcune settimane fa eppure di loro se ne continua a parlare in modo anche piuttosto insistente. Continuano ad emergere dettagli sulla fine di questa storia, intrighi e tradimenti che però non sarebbero stati confermati ancora dai diretti interessati. Proprio in queste ultime ore si sta tanto parlando della figlia più piccola della coppia, ovvero Isabel la quale avrebbe avuto un ruolo da protagonista in tutta questa vicenda. Si dice che sia stata proprio Isabel a raccontare alla madre di aver conosciuto dei “nuovi amici”, che altro non sono che i figli di Noemi Bocchi. Ma cosa c’è di vero in tutta questa vicenda?

Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro separazione e i misteri dietro la fine di questa storia

Francesco Totti e Ilary Blasi ormai si sono separati, anche se su tutta questa vicenda c’è ancora il massimo riserbo. Continuano ad emergere solo delle indiscrezioni e non ci sarebbero conferme, ne tanto meno smentite. Francesco in queste ultime ore, stando a quanto riferito da alcune fonti a lui vicine, sarebbe piuttosto stanco ed anche “esasperato”, per tutte le illazioni giornalistiche diffuse in queste settimane.

Francesco scopre dai social che Ilary ha ingaggiato un investigatore privato

Pare che l’ex capitano della Roma abbia anche scoperto attraverso i social che Ilary alcuni mesi fa avrebbe ingaggiato un investigatore privato per capire se effettivamente lui la tradisse con Noemi Bocchi, colei che si dice sia la sua nuova compagna. Pare che a mettere la pulce nell’orecchio ad Ilary sia stata la figlia Isabel, la quale avrebbe raccontato alla madre di aver conosciuto dei nuovi bambini proprio mentre si trovava insieme al suo papà. Come già anticipato, questi bambini sarebbero i figli di Noemi Bocchi.

“[…] Solo che il campione del mondo 2006, raggiunto a Roma dal primogenito Cristian, è stanco ed esasperato dalle continue illazioni giornalistiche. I rapporti con Ilary sono ai minimi termini e non aiuta l’atteggiamento vagamente strafottente di lei, che resta in perpetua vacanza, mentre gli avvocati Alessandro Simeone e Antonio Conte attendono di potere avviare la pratica di separazione. Scoprire che la moglie non ancora ex avrebbe assoldato un investigatore privato per pedinarlo e soprattutto vedere coinvolta addirittura la piccola Isabel nel ruolo di involontaria spia dei suoi tradimenti, lo ha letteralmente fatto infuriare, tanto che sarebbe pronto a sfogare pubblicamente la sua rabbia”. Questo quanto si legge su Il corriere della Sera, in un articolo che è stato redatto dalla giornalista Giovanna Cavalli.