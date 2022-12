Gf vip, Alex Belli al veleno contro i vipponi: “Villa Arzilla”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli e la nuova frecciatina ai vipponi del Grande fratello vip. Cosa ha dichiarato il noto protagonista dell’ex edizione del reality?

Alex Belli, l’attore ed ex gieffino nelle scorse ore è tornato a parlare del reality al quale ha preso parte lo scorso anno insieme alla sua compagna Delia Duran, entrata in un secondo momento. Ebbene, il protagonista della edizione passata del reality ha svelato il motivo per cui quest’anno non farà alcuna comparsa all’interno del reality. Ma cosa ha riferito Alex Belli?

Alex Belli, l’attore torna a parlare della sua esperienza al Gf vip

Alex Belli, l’attore ed ex gieffino protagonista della sesta edizione del reality di Canale 5, in questi giorni ha parlato della sua esperienza all’interno del programma. Sicuramente potremmo dire che è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del reality di Canale 5, per via del triangolo artistico con Soleil Sorge e il concetto di amore libero con Delia Duran. Alcuni follower avrebbero chiesto all’attore su Twitter di tornare all’interno della casa e quest’ultimo avrebbe confessato di aver ricevuto una proposta che non è stata accettata.

L’attore non vorrà più partecipare al Gf e lancia una stoccata ai vipponi

Nel rispondere a questo fan, Alex ha lanciato una frecciatina ai protagonisti dell’attuale edizione del Gf vip 7 parlando di loro e definendoli “individualisti”. “Ma perchè dopo un edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di invidualisti, aldilà del Game“. Queste le parole di Alex Belli che non ha nemmeno apprezzato la scelta di far entrare in casa Milena Miconi e Riccardo Fogli, anche se quest’ultimo proprio nelle scorse ore è stato squalificato per aver bestemmiato. “Villa Arzilla il RITORNO..!! Si promettono belle dirette il burraco, scala quaranta e Scopa!!”.

Le parole dell’ex gieffino

Sulla base di queste dichiarazioni rilasciate da Alex Belli, l’attore non entrerà in casa per quest’edizione, nemmeno per un’ospitata, al contrario di altri protagonisti della scorsa puntata come Katia Ricciarelli. Quest’ultima nel corso dell’ultima puntata del Gf vip è entrata in casa insieme a Francesca Cipriani e il neo marito, cantando per loro l’Ave Maria che avrebbe dovuto cantare in Chiesa per le loro nozze che si sono celebrate pochi giorni fa.