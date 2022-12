Mattino 5, Francesco Vecchi senza parole, l’ospite va via improvvisamente, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della diretta di Mattino 5 andata in onda questa mattina una donna intervistata su una questione particolare ha improvvisamente lasciato il collegamento spiazzando il conduttore e tutti i presenti in studio.

Una particolare puntata di Mattino 5 è andata in onda proprio nella mattina di oggi, giovedì 22 dicembre 2022. Nel corso di tale appuntamento infatti il conduttore Francesco Vecchi si è trovato a vivere alcuni momenti di forte imbarazzo dopo che un ospite ha abbandonato il collegamento. Ma vediamo nello specifico che cosa è successo.

Momenti di imbarazzo durante la puntata di Mattino 5

A Mattino 5 non mancano mai le polemiche e i momenti di imbarazzo. Ed infatti anche nel corso della puntata andata in onda nella mattina di oggi i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un particolare siparietto a causa del quale è calato il gelo in studio. Tra i temi affrontati infatti vi è stato anche quello relativo alle polemiche nate in seguito alla diffusione della notizia secondo la quale in un paese per interpretare nel presepe vivente Gesù è stata scelta una bambina e non un bambino. Molti sono stati coloro che hanno apprezzato questa scelta ma allo stesso tempo sono stati molti altri a non farlo. E anzi al contrario ad esprimersi in maniera abbastanza dura sulla questione. Il presentatore ha quindi chiesto al suo inviato di recarsi tra la gente comune a cui chiedere la propria opinione sulla questione.

Ospite abbandona il collegamento

L’inviato si è quindi rivolto ad una signora che in un primo momento ha espresso il suo pensiero e successivamente ha poi abbandonato il collegamento utilizzando delle parole un po’ polemiche. Una reazione questa che ha lasciato spiazzato non solo il conduttore ma anche tutti gli ospiti presenti all’interno dello studio televisivo. Nello specifico proprio Francesco Vecchi rivolgendosi ai suoi ospiti ma anche all’inviato ha affermato “Sai che non ho capito molto bene la reazione della signora…E’ stata talmente polemica che ha confuso un po’ tutti qua in studio…”. L’inviato ha dato ragione al conduttore affermando che la sua ospite è stata un po’ polemica. Poco dopo ha intervistato un’altra signora che conoscendo bene la precedente ospite ha voluto precisare che ha un bel caratterino.

Il commento di una signora e la reazione del conduttore

La signora a proposito della questione citata in precedenza si è poi espressa affermando “Va bene tutto…Adesso ormai va bene tutto…”. Parole queste che non hanno molto ben convinto il presentatore che ha voluto precisare di aver colto in tali parole un po’ di rassegnazione.