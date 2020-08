Nadia Toffa, va in onda la puntata a lei dedicata e poi accade qualcosa di bellissimo e incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Nadia Toffa manca da un anno e manca incredibilmente. Se manca tanto al suo pubblico che l’aveva conosciuta solo attraverso lo schermo televisivo, figuriamoci come può mancare ad amici e parenti che l’hanno sempre vissuta in modo totale.

Nadia Toffa aveva una magia accanto a sè, a detta di chi la conosceva bene, che rendeva tutto subito familiare.

Era una persona speciale che arrivava immediatamente in sintonia con tutti e il vuoto che ha lasciato è immenso.

I ricordi degli amici

Tra le tante testimonianze che sono state rese c’è stata quella di Giulio Goria suo collega al programma “Le Iene” che di Nadia era veramente amico fraterno. Giulio Goria ha riferito che Nadia, poco prima di morire quando stava davvero tanto male, cercava la sua mano e gliela stringeva con quelle poche forze che le rimanevano ma tutta l’energia che aveva in vita e che piano piano si stava consumando, la usava per dimostrare amore e vicinanza a chi le voleva bene.

La mamma di Nadia Toffa non ha voluto dire a nessuno dove la figlia è stata sepolta perché ha il terrore che possa accadere quello che è accaduto alla tomba di Mike Bongiorno e cioè che venga in qualche modo profanata e portata via.

Dopo la puntata dello speciale su di lei, è accaduta una magia

Il 13 agosto, giorno dell’anniversario della morte di Nadia Toffa, è andata in onda una puntata speciale, bellissima e commovente.

E’ accaduto che, dopo la puntata, il profilo Instagram di Nadia ha ricominciato a vivere come non accadeva da un anno e ha cominciato a farlo come se fosse ancora viva.

I suoi fans hanno iniziato a parlarle e a rivolgerle messaggi bellissimi, ad esempio: “Ieri è stato bellissimo quando ti ho rivista in TV il tuo sorriso ,la tua voce eri bellissima rimani sempre nel mio cuore non ti dimenticherò mai ti voglio tanto bene Nadia❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️spero che lassù sei felice un grande bacio e abbraccio”.

O ancora c’è chi ha scritto: “Cara Nadia, ti scrivo sul tuo profilo come se tu potessi leggermi. Ho visto lo speciale che le Iene hanno fatto per te e devo dire che sei fantastica. Sei e rimarrai la Iena più bella e più solare. Grintosa, energica e piena di amore verso gli altri. Manchi tanto, ma vederti ieri in TV, sembrava non fosse vero che non sei più qui. Ti abbraccio forte”.

E poi ci sono stati anche gli haters che hanno provato a rovinare tutto ma non ci sono riusciti perché l’amore che la gente ha verso Nadia Toffa è certamente più forte di qualsiasi odiatore.